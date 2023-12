Bonifica alle torri di Tor Bella Monaca: in campo squadre Ama e Carabinieri

Una squadra di dieci operatori Ama ha partecipato ieri mattina a un intervento congiunto con i militari della locale stazione dei Carabinieri e il personale Acea/Areti per la pulizia, la sanificazione e il ripristino del decoro nelle area di Tor Bella Monaca. Il personale Ama ha partecipato alle operazioni di bonifica della Torre 1 degli stabili di Largo Mengaroni.

Analogo intervento è stato effettuato nella mattinata dagli operatori di Ama a San Lorenzo nella zona compresa tra via dei Marsi, via dei Siculi e via degli Apuli. Il personale aziendale ha effettuato la pulizia e la sanificazione nelle strade coinvolte rimuovendo rifiuti vari, in particolare residui di bivacchi.

In entrambi gli interventi il personale ha operato con l’ausilio di tre mezzi a vasca e un mezzo dedicato per le attività di sanificazione.