Municipio VI, arriva in consiglio la proposta per istituire la "zona 30" a Villaggio Breda

A Roma ne sono previste altre 47 ma il piano è in “divenire”. Parliamo delle ormai famose “zone 30”, ovvero quelle aree dove si riduce la velocità dei veicoli a motore per una maggiore sicurezza dei cittadini. Nella Capitale ne sono previste, in tutto, 80 come riporta il Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums). Parliamo, però, di un programma modificabile, nel quale potranno essere aggiunti nuovi ambiti da destinare alla mobilità lenta. Un’area che potrebbe quindi essere inserita nel piano è quella di Villaggio Breda dove il consigliere municipale d’opposizione, Flavio Mancini, vorrebbe far realizzare dossi ed attraversamenti.

Villaggio Breda

Villaggio Breda si trova nel VI municipio di Roma, una vecchia borgata operaia della città, nei pressi di Torre Gaia. Il quartiere è nato nel 1939 per dare una casa alle famiglie dei dipendenti della Società Italiana Ernesto Breda per Costruzione meccaniche che, nella zona di Torre Gaia, aveva realizzato un nuovo complesso di fabbriche. Nonostante la chiusura, dopo la guerra, degli impianti che producevano armi, in tanti sono rimasti a vivere nella zona.

Zona 30

Nella proposta di deliberazione, che andrà poi discussa in sede di consiglio municipale, sono state già individuate le strade da inserire nella zona 30 che, secondo i progetti, potrebbe anche diventare un’isola ambientale con la realizzazione di aree pedonali e nuovi servizi così come accaduto con Casal Monastero. Le strade sono: via di Grotte Celoni dal civico 1 al civico 85, in corrispondenza con la scuola media; via Ercole Marelli, dove c’è la scuola elemntare; via Ernesto Breda, strada lungo la quale sorge la parrocchia del quartiere; via Ambrogio Necchi; via Alessandro Centurini, via Annibale Calzoni, via Francesco Tensi, via Oreste Satirana, piazza Ersamo Piaggio, via Albero Riva, via Stefano Breda.

Gli interventi

Gli attraversamenti pedonali attualmente esistenti “risultano essere particolarmente pericolosi soprattutto negli orari di entrata e di uscita della scuola” scrive Mancini nella sua proposta. Per questo occorre “prevedere la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati” ma non solo. Si chiede, inoltre, di installare attraversamenti pedonali luminosi e di prevedere il limite di 30 chilometri orari sulle strade sopra citate. La delibera, che era stata protocollata a giugno 2023, verrà discussa nel prossimo consiglio municipale.