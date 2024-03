Il teatro come salvezza e cura. A Tor Bella Monaca il progetto dedicato alle donne più fragili

Da quattro mesi nel teatro di Tor Bella Monaca si tiene un laboratorio teatrale molto speciale. Si chiama "La Casa di ciascuna", un progetto sociale dedicato a donne vittime di violenza o colpite da malattie molto gravi, spesso di natura oncologica. Iniziativa della consigliera capitolina Francesca Barbato (FdI) è stato accolto dal minisindaco del VI Nicola Franco e vede la partecipazione dell'attrice Caterina Vertova.

"La Casa di ciascuna" a Tor Bella Monaca

Il progetto è stato presentato ufficialmente alla Camera dei Deputati. A fare gli onori di casa il vicepresidente Luciano Ciocchetti. "La Casa di ciascuna" è frutto di una collaborazione tra il Comune, il municipio VI, il teatro di Tor Bella Monaca, il policlinico Tor Vergata e l'associazione Differenza Donna. Lo scopo è quello di sanare le ferite delle donne vittime di forme di violenza, malattie e discriminazioni tramite la partecipazione ad un percorso teatrale diretto da Caterina Vertova, attrice prevalentemente del piccolo schermo, nota per aver recitato in fiction di successo come "Incantesimo", "Il bello delle donne" ma anche al cinema con gli esordi negli anni '80 con Federico Fellini: "Il teatro ha una funzione di cura - ha detto Vertova - è un terreno dove ci possiamo permettere di lavorare su quello che siamo intimamente, come persone, senza costruire niente sopra. Partiamo da quello che ci fa essere umani. Il progetto è rivolto a tutte le donne considerate fragili, come possono essere le vittime di violenza, o donne loro malgrado protagoniste di un percorso di cura oncologica. Donne definite fragili le quali, proprio in funzione della condizione di fragilità, hanno una consapevolezza che le rende potenti".

Barbato (FdI): "Aiutiamo le donne a recuperare sicurezza"

"L'obiettivo diretto - ha aggiunto poi Francesca Barbato - è quello di aiutare le donne a recuperare, attraverso le proprie emozioni e l'espressione teatrale, la sicurezza in sé stesse. Cercare, scoprire, condividere, allenare la forza, ovvero quel potere che ogni donna possiede, per poterlo esercitare. Mi sono sentita parte in causa come donna e ho raccolto questa idea, che Caterina Vertova ha iniziato anni fa in altre città italiane, cercando di mettere insieme tutte le istituzioni. E' un percorso che mira a lavorare sulle emozioni delle donne che sono per lo più donne con fragilità di vario tipo, come anche chi è seguita dai servizi sociali o è immigrata e non ancora completamente integrata".

La storia di Marta

Tra le partecipanti al laboratorio c'è Marta, che è intervenuta alla presentazione: "Qualche tempo fa ho avuto una bruttissima diagnosi - ha raccontato -, la mia vita è scomparsa in un istante. Poi gli oncologi mi hanno proposto di partecipare al progetto 'La casa di ciascuna', che non conoscevo. Mi è stato detto: devi trasformare la sofferenza in arte. E così sono salita sul palco non sapendo neanche quanto tempo ancora avrei avuto da vivere. Proprio ieri, invece, ho avuto i risultati della prima Pet e la malattia è in regressione. Sono più che certa che senza la vicinanza delle altre donne che partecipano al progetto, non avrei avuto questo risultato".

A marzo è previsto uno spettacolo, una restituzione scenica del progetto fin qui portato avanti tramite tre incontri a settimana per un totale di nove ore.