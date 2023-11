Dalla scuola di Tor Bella Monaca nasce il primo libro di galateo per teenager

Shubha Marta Rabolli è l’autrice del primo libro di galateo (edito da HOW2 Edizioni) nato dopo aver sviluppato il progetto “Arrivano le nostre buone maniere” che ha visto coinvolti 25 ragazzi e ragazze dell’Istituto Edoardo Amaldi di Tor Bella Monaca.

Il progetto che ha affrontato varie tematiche fra le quali Hate speach, revenge porn, body shaming, discriminazione di genere ha posto l’obiettivo nel costruire azioni partecipative a costruire un’identità di quartiere.

Avere cura delle relazioni grazie a un codice comportamentale condiviso, accogliere, includere e integrare sono i valori alla base del progetto. L’autrice ha costruire così un vero e proprio galateo dal basso, attuale mettendo al centro le vite dei giovani adolescenti.

Il libro raccoglie l’esperienza fatta direttamente sul campo in una pubblicazione che possa essere d’ispirazione per altre scuole e realtà, oltre che per i giovani lettori stessi, offrendo spunti di riflessione e illustrando un modello d’eccellenza riproducibile sul territorio nazionale. L’autrice porta quindi in queste pagine alla scoperta della storia del galateo e del contributo di filosofi e letterati, ma soprattutto offre consigli e raccomandazioni accompagnandoli con aneddoti, spiegazioni e riflessioni sulle ragioni che si nascondono dietro le regole.

Infatti come fa sapere l’autrice ocente con oltre un decennio di esperienza nell'insegnamento del galateo per ragazzi e vice presidente dell'Accademia Italiana Galateo: “In questo libro non troverai nozioni sugli inchini, i cappellini, le corse dei cavalli, le albicocche sbucciate con coltello e forchetta, i fiori da regalare o il giusto taglio di capelli. Queste cose, forse, servono poco al nostro futuro. Quello che desidero invece è augurare a te, che leggerai queste pagine, di immaginare i tuoi sogni e aiutarti a disegnare la strada per poterli raggiungere; e, soprattutto, darti la possibilità di non sentirti mai sbagliato o fuori luogo, perché devi e puoi stare ovunque se conosci la lingua e la formula segreta per accedere”.

L'iniziativa è finanziata dalla Comunità Europea e realizzata in collaborazione con la Regione Lazio,