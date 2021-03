Prato Fiorito, tentato furto al Polifunzionale ultimato da anni e mai aperto

Ignoti hanno tentato di introdursi all’interno del polifunzionale di via Lascari, a Prato Fiorito ma i cittadini, allertati dai rumori, lo hanno evitato. Intanto, la struttura continua a rimanere chiusa e abbandonata alla mercé di vandali. Doriana Mastropietro, presidente del Consorzio Acru: “Assurdo abbandonare un bene pubblico, realizzato con fondi pubblici solo perché la pubblica amministrazione non ha il coraggio di prenderlo in carico”. Sulle condizioni della struttura anche Dario Nanni, consigliere sesto municipio: “Ormai è un esempio di archeologia contemporanea”.

Il polifunzionale di Prato Fiorito, così come quello di Villa Verde, è una cattedrale nel deserto: costruito, ultimato e chiuso tra la rabbia e l’indignazione del consorzio ma anche dei cittadini del quartiere che vorrebbero fruirne proprio perché il territorio è sprovvisto di altri luoghi di aggregazione e socialità. “Abbiamo proposto un affidamento diretto nelle more del bando pubblico che l'amministrazione vorrà fare – ha proseguito Mastropietro sempre più determinata ad andare avanti nonostante gli intoppi con cui deve fare i conti da anni - Nel frattempo però non mandiamo in rovina una struttura che è costata un milione e duecentomila euro mentre i nostri soldi pubblici vengono usati per assumere parenti di assessori”.

“E’ assurdo che strutture che potrebbero rappresentare un punto di riferimento per interi quadranti, con ampi spazi a disposizione, decine di sale e aree esterne attrezzate che potrebbero essere luoghi di aggregazione per i giovani e centri d’incontro per gli anziani siano ancora chiuse. Non vorrei – ha concluso Nanni – che questa attesa infinita alla quale l’attuale amministrazione sta sottoponendo i cittadini sia dovuta alla volontà di tagliare i nastri di queste opere qualche giorno prima delle elezioni”.