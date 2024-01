Salvi gli "spuntisti", gli ambulanti precari che animano i mercati del VI municipio

Gli spuntisti sono salvi, almeno per ora. Parliamo degli ambulanti che non hanno mai avuto modo di partecipare ad un bando per l’assegnazione dei posteggi ma che lavorano e pagano, ormai da anni, l’occupazione di suolo pubblico, nei mercati del VI municipio. Una categoria fondamentale per il territorio visto che alcuni mercati saltuari sono composti, per la stragrande maggioranza, proprio da spuntisti. Nell’ultimo consiglio municipale è stata votata una risoluzione che permetterà a questi ambulanti di continuare a lavorare almeno fino a fine 2025, bando permettendo.

Commercio su strada

Il problema del commercio su strada e degli ambulanti sta tenendo banco nelle ultime settimane. L’assessora alle attività produttive di Roma, Monica Lucarelli, ha già annunciato, anche ai sindacati, che il Campidoglio non seguirà la normativa nazionale, ovvero il dll concorrenza, e metterà a bando tutte le concessioni entro la fine del 2024. Intanto, però, la nuova legge nazionale è in vigore dal 31 dicembre 2023 con delle regole ben precise. Tra queste, c’è la possibilità per municipi ed amministrazioni comunali di fare i bandi entro la fine del 2025 oppure di proroghe le licenze già in essere.

Posteggi liberi

Il consiglio del VI Municipio ha quindi deciso di consentire “in via eccezionale e temporanea” l’utilizzo dei posteggi del commercio pubblico “ad oggi non assegnati nei medesimi mercati saltuari, al fine di evitare rallentamenti allo sviluppo economico e di valorizzare il commercio ambulante locale, prevenendo l’illegalità e l’abusivismo nel settore”. Questo provvedimento era necessario perché proprio gli spuntisti, anima e motore dei mercati, rischiavano di rimanere senza un posto dove vendere la loro merce, svuotando così quasi tutti i mercati di Tor Bella Monaca e dintorni. Inoltre, svuotando i mercati di operatori regolari, si sarebbe lasciato campo libero all’abusivismo.

Mercati saltuari

Effettivamente, andando a vedere la graduatoria degli spuntisti realizzata nel 2023, si nota come su mercati che hanno dai 20 ai 30 posti, almeno la metà delle postazioni sia occupata da ambulanti che non hanno mai vinto (o potuto partecipare) ad un bando. Parliamo, inoltre, di graduatorie realizzate grazie al contributo della polizia locale che, quando riesce, si reca nei mercati per prendere le presenze. I dati, quindi, devono essere letti per difetto, ipotizzando presenze certamente maggiori rispetto a quanto riportato nei documenti.

Centinaia di operatori

Secondo una ricognizione dei mercati saltuari del 2018, solo nel VI municipio operano più di 600 ambulanti, tra spuntisti e assegnatari (esclusi, ovviamente, gli abusivi). Tantissime persone e famiglie, quindi, fanno affidamento su queste attività. Per questo, grazie alla risoluzione, è stato consentito agli operatori autorizzati del commercio, inseriti nella graduatoria degli spuntisti, l’occupazione giornaliera o temporanea dei posteggi che risultino non assegnati, revocati o cessati nei mercati saltuari del territorio.