Porte girevoli alle Torri: Manzo lascia anche la civica e entra in Fratelli d’Italia

Gabriele Manzo, consigliere municipale a Tor Bella Monaca dal novembre dello scorso anno, è passato con il partito di Giorgia Meloni. Ad annunciarlo, nella giornata di venerdì, lo stesso consigliere, anche presidente della commissione patrimonio che ha commentato: “È un orgoglio per me entrare a far parte di questa grande squadra. Fratelli d’Italia ha dimostrato in tutto questo tempo di essere un progetto politico coerente e forte ed oggi provo un grande senso di gratitudine che non vedo l’ora di ricambiare mettendomi sin da subito al lavoro per le tante sfide che ci attendono.”

Eletto con Rinascimento Sgarbi, poi alla civica e ora in Fratelli d'Italia

Manzo è stato eletto per la prima volta in consiglio municipale durante le ultime amministrative di un anno fa. In quella occasione era candidato nelle fila di Rinascimento Sgarbi, risultando unico eletto su Roma con il partito dell’attuale sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi. Ad aprile di quest’anno, nasce un nuovo gruppo consiliare all’interno della maggioranza di centrodestra a viale Cambellotti: ‘Lista civica Le Torri per Nicola Franco presidente’. Manzo lascia Sgarbi e entra nel neonato gruppo di cui fa parte, oltre lui, il consigliere Alessandro Agostini. A sette mesi da quella fondazione Manzo lascia anche il gruppo del minisindaco e sbarca in Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni alle Torri continua, quindi, a crescere, seppure tra più correnti. A settembre scorso, è stata la volta dell’ex grillino Antonio Muzzone, di sbarcare in Fratelli d’Italia, nella corrente di Andrea Augello e Roberta Angelilli con Giovanni Raiola.

Corotti (FdI): "Saprà dimostrare il suo valore"

A dare il ‘benvenuto’ a Manzo in Fratelli d’Italia anche la consigliera regionale Laura Corrotti: “Soddisfazione per l’adesione di Gabriele Manzo al gruppo consiliare di Fratelli d’Italia nel Municipio VI delle Torri. Un ragazzo che saprà dimostrare il suo valore e contribuirà così alla crescita e al radicamento del partito sul territorio. Siamo quindi felici oggi di accoglierlo con noi e siamo certi che porterà un contributo importante alle tante battaglie e idee che condividiamo”. E anche Antonello Aurigemma, consigliere regionale: “Benvenuto a Gabriele Manzo, consigliere del municipio VI di Roma, che aderendo al progetto di Giorgia Meloni contribuisce a far crescere la squadra di Fratelli d'Italia sul territorio. Gabriele sarà senz'altro un valore aggiunto per il municipio e per il partito. La coerenza, la credibilità e il radicamento di Fratelli d’Italia ancora una volta pagano”.