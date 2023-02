Cinquanta chiodi in un barattolo di latta: l'ultima minaccia a Marco Doria

Polvere da sparo, una cinquantina di chiodi, un candelotto e tre dardi. Tutto questo era contenuto all’interno di un barattolo di latta rinvenuto nei giorni scorsi nei pressi dell’abitazione di Marco Doria, ex delegato ai rifiuti del municipio Roma VI delle Torri e anche ex delegato ai parchi e alle ville storiche della giunta Raggi. “Per adesso ho sospeso il Mondezza Tour” ha detto Doria che solo pochi giorni fa ha ricevuto un altro pacco.

I pacchi bomba recapitati a Doria negli ultimi anni

A giugno di due anni fa, un ordigno pronto a esplodere è stato trovato nell’auto di Marco Doria, in quel periodo era delegato comunale della giunta Raggi. Non era la prima volta: “Due anni di minacce ma non mi fermo” aveva detto in quell’occasione. Sul caso hanno iniziato a indagare gli uomini della Digos. Nel 2022, a novembre, gli agenti di scorta trovarono una bara con scritto il suo nome davanti casa. Ad agosto dell’anno scorso, poco dopo la ‘chiamata’ nella giunta di Nicola Franco a Tor Bella Monaca, è stata recapitata nel suo ufficio, quello di delegato all’ambiente, una busta con dentro un proiettile.

Le dimissioni di Doria dal Municipio VI

Un atto che aveva portato Doria alle dimissioni da viale Cambellotti, non senza polemiche. A noi aveva dichiarato “Io usato dal presidente del Municipio” a cui aveva poi fatto seguito una replica del minisindaco del centrodestra. L’elenco delle minacce non è finito: a ottobre scorso altri proiettili da caccia gli sono stati recapitati nel suo ufficio di Prati. A novembre, poi, nell’arco di due settimane, due pacchi bomba nel giardino della sua villa. E a distanza di pochi mesi, a gennaio, un terzo pacco con dentro un cero e una fotografia.

I chiodi e la polvere da sparo

Nei giorni scorsi, un barattolo di latta con dentro chiodi, botti e polvere da sparo, è stato rinvenuto a pochi metri dall’ingresso dell’abitazione di Marco Doria, in via Cassia. Nella mattina di venerdì, sul luogo del ritrovamento, oltre agli agenti di scorta, anche gli artificieri e gli uomini della polizia di Stato. L’episodio, denunciato alle autorità, ha scosso Doria che ha deciso di sospendere il ‘mondezza tour’ avviato nei mesi scorsi. L’ex delegato all’ambiente del Municipio VI, dopo le dimissioni, ha continuato a girare tra le strade delle Torri per denunciare situazioni di degrado e di illegalità. Al nostro giornale ha spiegato che le sue denunce adesso riguardano anche il traffico di droga.