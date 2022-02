Tor Bella Monaca, al polo ex Fienile è tempo di bilancio: "Abbiamo costruito una comunità che resiste"

Dal corso di informatica allo spazio baby, dal corso di lingua araba al centro estivo, passando per l'orto urbano, le conferenze sull'ecologia, il teatro, i percorsi per le competenze trasversali in collaborazione con il liceo Amaldi, un'aula studio, lo yoga, una sala prove. Questo e molto altro è stato presentato nel bilancio sociale 2021 del Polo ex Fienile a largo Mengaroni (Tor Bella Monaca) dall'associazione 21 Luglio che insieme ad altre realtà (Tor Vergata e Psicoanalisicontro) lo gestisce da ormai cinque anni.

La storia di una comunità "che in piena pandemia ha resistito - si legge nella pagina Facebook dell'associazione - si è mobilitata. Una narrazione che ci ha consentito di guardare alle radici del difficile passato per proiettarci verso un futuro carico di attese". Presenti alla conferenza stampa anche l'assessore al Patrimonio del comune Tobia Zevi, il presidente del Municipio VI Nicola Franco e il vescovo ausiliare di Roma ed ex direttore della Caritas romana Benoni Ambarus.

"Il Polo ex Fienile di Tor Bella Monaca è ormai una realtà consolidata nel panorama romano - commenta a RomaToday Carlo Stasolla, presidente della 21 Luglio - segno di una comunità che di fronte anche ad eventi drammatici come la pandemia resiste, si mobilita, rilancia. E' questo il lavoro che realizziamo come associazione insieme alle altre realtà presenti nella struttura, nella periferia estrema dove vogliamo cambiare la narrazione, creare comunità, dove vogliamo insieme creare spazi di resistenza attraverso la creazione di legami relazionali".

"Per fortuna non mancano i segnali incoraggianti - si legge nella prefazione al bilancio sociale firmata da Tobia Zevi - , e molti altri speriamo di darne nei prossimi anni di questa nuova amministrazione. Personalmente ritengo che il patrimonio comunale possa e debba essere uno strumento di inclusione sociale, di emancipazione culturale, di servizi alle persone. Penso che gli immobili pubblici debbano aiutare le realtà del terzo settore, sociali e culturali, che in questi anni di pandemia stanno garantendo la tenuta delle reti comunitarie a Roma. Con questa ottica lavorerò nel mio ruolo di assessore. E credo davvero che ciò che avviene al Polo ex Fienile sia un modello da replicare in ogni bene, ogni strada, ogni zona della nostra città".

Il presidente del VI ha espresso tutta la sua soddisfazione per l'attività svolta nell'ex Fienile "a conferma delle molteplici iniziative ed attività di carattere educativo, culturale e sociale che associazioni come quella della 21 Luglio portano avanti in un territorio spesso complicato come il nostro,a servizio dell’inclusione sociale - le parole di Franco -. Una missione questa, mi piace definirla così, che non può non incontrare la piena disponibilità e la collaborazione dell’amministrazione del Municipio delle Torri".

Nell'ultimo anno il Polo ha basato la sua attività sul perseguire 6 obiettivi principali: coinvolgere i cittadini del quartiere di Tor Bella Monaca in un processo di riappropriazione del senso pieno della cittadinanza intesa come principio e mezzo per la costruzione e la conquista dei diritti; promuovere una crescita sana dei minori italiani, stranieri e rom del territorio tramite l’attivazione di laboratori rivolti alle diverse fasce di età dei minori e mirati ai loro specifici ambienti sociali e culturali di provenienza; accrescere in adulti e minori la cura del territorio e l’attenzione alla salvaguardia dell’ambiente; accrescere la coesione sociale tra gruppi di adulti del quartiere, potenziare la rete delle identità culturali presenti sul territorio con incremento della cooperazione tra i diversi soggetti presenti e operanti nel Municipio VI; promozione e costruzione tra i cittadini del quartiere, che vivono problematiche legate al proprio status giuridico o ad una condizione di disagio sanitario o familiare, del superamento delle barriere che conducono all’esclusione e all’isolamento per mezzo dell’attivazione di sportelli permanenti e la creazione di gruppi di auto-sostegno; trasformazione della struttura in un punto di riferimento per l’interno quartiere come luogo incubatore di idee ed azioni.