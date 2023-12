Tor Bella Monaca, botta e risposta tra Zevi e Franco dopo la bonifica a largo Mengaroni

“La bonifica è stata realizzata grazie all’intervento del Campidoglio”. È questa, in sintesi, la replica dell’assessore al patrimonio e politiche abitative di Roma Capitale, Tobia Zevi, al presidente del VI Municipio Nicola Franco, l’unico minisindaco di centrodestra della città. Motivo del contendere è stato il lavoro di bonifica e pulizia avvenuto mercoledì 13 ottobre su largo Mengaroni, a Tor Bella Monaca, durante il quale sono stati impegnati tecnici dell’Ama, di Areti e i carabinieri.

Un lavoro al termine del quale sono state censite oltre 300 persone nei 75 appartamenti presenti nella “torre 1”. Sono state denunciate tre persone per furto di energia elettrica mentre altre otto per occupazione abusiva dell’alloggio pubblico. Sono stati poi trovati tre soggetti che vivevano negli scantinati, di cui uno è stato arrestato per resistenza e oltraggio. Per Franco tutto questo è stato possibile grazie al suo impegno e a quello del VI Municipio. Zevi, invece, ha raccontato un versione dei fatti ben diversa.

L’attacco di Nicola Franco

In un post, il minisindaco ha scritto questo: “Legalità. C'è chi la predica a "parole" e chi ci mette la faccia e sta in prima linea tra la gente”. Franco ha rincarato la dose, accusando il Campidoglio di non fare abbastanza per il suo territorio: “Se Roma Capitale facesse questo tipo di operazioni, grazie alle forze dell’ordine, potremmo liberare tutti quelli alloggi spesso occupati da gente contigua su clan mafiosi, per dare la casa a chi è in lista e ne ha diritto”. Il messaggio è chiaro: mancherebbe la volontà di risolvere certe questioni.

La replica di Zevi

Ha letto il post sui social ed ha deciso di replicare l’assessore Zevi il quale non ha voluto far passare così la ricostruzione offerta da Franco. L’assessore, replicando sotto al post del minisindaco del sesto, ha raccontato che il giorno precedente all’operazione Franco lo avrebbe contattato e “grazie al sottoscritto, a Sabrina Alfonsi e all'Ama" ha potuto svolgere "la bonifica del luogo” ha detto Zevi. “Areti non dipende certo dal Municipio, come del resto l'Arma dei Carabinieri, che nessuno dovrebbe permettersi di strumentalizzare” ha puntualizzato l’assessore.

Per Zevi il posto di Franco è stato “scorretto e anche di cattivo gusto”, anche perché “Roma Capitale fa continuamente attività di censimento e conseguenti provvedimenti di accesso e sgombero degli abusivi”. L’intervento, quindi, ha avuto successo “perché tutti abbiamo dato come istituzioni un piccolo contributo. Vinciamo quando agiamo insieme, al di là degli schieramenti politici, e non quando ci mettiamo a piantare bandierine un po' scorrette e un po' infantili”.

La discussione è poi proseguita, con i due che ricordavano come un tempo, si dessero addirittura del “tu”. “Ero piccato e polemico” ha precisato ancora Zevi che non ha “perdonato” il racconto di Franco.