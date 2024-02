Tor Bella Monaca, partono i cantieri del Pnrr e i residenti restano senza parcheggi

Due anni senza parcheggi. Non spariranno solo gli stalli lungo la strada ma anche quelli interni ai palazzi. Residenti sul piede di guerra a Tor Bella Monaca per l’avvio dei lavori del Pnrr del comparto R5 di via dell’Archeologia, meglio noto come "ferro di cavallo". Parliamo del progetto che andrà a cambiare completamente il volto delle “torri” e dei circa 1200 alloggi interessati da interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico. Il problema è che, per fare spazio a macchinari e casette adibite al deposito degli strumenti di lavoro, via dell’Archeologia è stata in pratica “occupata” dalla ditta affidataria degli interventi. Non solo, anche la corte interna dell’R5 verrà cantierizzata e le auto al suo interno andranno spostate. Oggi, mercoledì 14 febbraio, scadeva il termine per spostare tutte le vetture.

Dove mettere le auto

Così, centinaia di famiglie non sanno più dove lasciare le loro automobili. La zona già soffre per la carenza di posteggi. Almeno per i prossimi due anni, quindi, le persone dovranno arrangiarsi a meno che non si trovino soluzioni alternative. Attualmente c’è solo un’idea che sembra possa essere realizzata per ovviare al problema.

Su via dell’Archeologia, nel lato opposto rispetto alle torri, c’è un’area verde che potrebbe essere “trasformata” in un parcheggio. Prima, però, servirà capire se la competenza della zona individuata sia del dipartimento patrimonio o ambiente del Comune di Roma. Una volta accertato questo, si dovranno ottenere le autorizzazioni per permettere alla ditta incaricata dei lavori del Pnrr di realizzare anche i posteggi temporanei.

Si sposta Sant’Egidio

Non si sposteranno solo le automobili. Per permettere i lavori dovranno trasferirsi anche alcune associazioni e, soprattutto, la sede di via dell’Archeologia della Comunità di Sant’Egidio che andrà a stare nei locali di un ex bar, sempre sulla stessa strada. Da capire, invece, come ci si comporterà con le 125 famiglie che dovranno lasciare le loro abitazioni al piano 0 e al piano 1 dove, da progetto, sono previsti una sala espositiva, biblioteca, laboratori, bookshop, cafè, spazi co-working e altri destinati a servizi per gli studenti.