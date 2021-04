La pista ciclabile di Roma che sprofonda nel degrado dimenticata dalle istituzioni

Rifiuti ingombranti, sacchetti di calcinacci, siringhe sporche, frammenti di bottiglie rotte che, nel tempo hanno formato un tappeto, asfalto dissestato e buche. Benvenuti lungo la pista ciclabile di Tor Bella Monaca, nel sesto municipio, che collega la piazza di largo Mengaroni a via Mitelli, a ridosso di via dell’Archeologia. “La sindaca costruisce piste ciclabili e non effettua manutenzione a quelle già esistenti, noi sempre più dimenticati” hanno commentato alcuni residenti di zona.

Non solo. L’illuminazione lungo la strada è assente e le alberature che costeggiano la pista non sono in sicurezza, a tal punto che nelle giornate con forte vento si spezzano finendo a terra con estrema frequenza. Come se tutto ciò non bastasse, a seguito di atti vandalici anche i passaggi pedonali sono stati distrutti. A questo è da aggiungere il pericolo che i residenti corrono: “Ormai questa non è più una pista ciclabile, è diventata una pista da corsa, ci transitano perfino le auto, i motorini sfrecciano e spesso anche i quod – hanno aggiunto – Tramite il canale dedicato alle segnalazioni del Comune di Roma, abbiamo più volte avanzato richieste di intervento ma non ha mai risposto nessuno”.

“Siamo in attesa, dopo anni, della pulizia e della messa in sicurezza della pista ciclabile. Dovevano sviluppare la mobilità sostenibile e invece a fine consiliatura abbiamo sempre e solo degrado” ha commentato Emanuele Licopodio – Lega Municipio VI che già in passato ne ha denunciato lo stato di abbandono, presentando interrogazione in municipio.

