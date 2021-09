Tor Bella Monaca: motoseghe in azione nella pineta di largo Mengaroni

Motoseghe in azione nella pineta di largo Mengaroni a Tor Bella Monaca, periferia est del sesto municipio delle Torri. Dalla mattina di mercoledì, uomini del servizio giardini stanno procedendo al taglio dei rami delle alberature pericolanti. Nei giorni scorsi, l’area è stata nastrata dal Dipartimento Ambiente del Comune di Roma perché ‘insistevano situazioni di pericolo’ e in attesa di decisioni sul da farsi. “Questa pulizia andava fatta ma tagliati così gli alberi moriranno” hanno commentato alcuni residenti della zona.

La pineta di largo Mengaroni, da sempre croce e delizia dei residenti del quartiere, è stata per lungo tempo ricettacolo di ingombranti tra cui lavatrici e motorini. La messa in sicurezza delle alberature, avviata nella mattina di mercoledì dovuta alla presenza di un fungo che ha danneggiato gli alberi – stando a quanto apprende Roma Today -, apre a uno spiraglio di novità: “Bene la potatura ma è necessario intervenire anche con azioni di bonifica continuate nel tempo per evitare situazioni di degrado” hanno detto alcuni cittadini.

Tuttavia, all’interno dell’area restano spazi non idonei, come tombini scoperti e delimitati solo da una rete, in prossimità del marciapiede che porta al piazzale. Ancora atteso l’intervento di bonifica lungo la pista ciclabile che collega la piazza a via dell’Archeologia.