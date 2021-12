È  morto Pietropaolo Giuliano. Tor Bella Monaca perde un simbolo di lotta

È morto Pietropaolo Giuliano, aveva 77 anni ed era uno dei simboli del quartiere: ha rappresentato il valore della lotta, in difesa dei più deboli, non solo disabili. Negli anni ‘70 aveva fondato il SIDI a Tor Bella Monaca – Sindacato Italiano Diritti Invalidi – e largo Mengaroni era diventata la sua seconda casa. Il suo ricordo nelle parole del fratello Roberto: “Ci ha insegnato a lottare. Non si è mai risparmiato su nulla. Nella vita si è sobbarcato solo oneri e mai onori”.

Quando l’ente comunale di consumo ha chiuso battenti in largo Mengaroni, Pietropaolo insieme a un gruppo di ‘compagni’ ha occupato lo spazio. “Un accordo quadro stabiliva che mille appartamenti del quartiere fossero destinati ai disabili e in quel periodo ci siamo battuti perché questo accadesse” ha spiegato Roberto. La sede del sindacato, nel tempo, ha ridotto le sue dimensioni: “Il Comune ha ripreso degli spazi da destinare ad attività culturali” ha aggiunto.

Pietropaolo era solo un bambino quando ha avuto la poliomelite: la malattia l’ha colpito alle gambe, alle mani e alle corde vocali. Una condizione di disagio notevole, costretto in carrozzina, non si è mai arreso e ha portato avanti tante battaglie. “Negli anni ‘80, quando a Roma i bus non erano adatti ai disabili – ha raccontato Roberto – Ci siamo legati a un pullman a Termini e abbiamo chiesto gli elevatori: da quella volta ci furono i primi ordini con i mezzi muniti di supporto”. Lo avevano fatto anche qualche tempo prima, insieme a Domenica Modugno, per ottenere gli elevatori ai treni. “Mio fratello non ha mai avuto paura di nulla, ha affrontato a viso aperto anche famiglie che occupavano le case. A loro ha detto di non toccare quelle destinate ai disabili”.

Sono in tanti a ricordare Pietropaolo. “Ho conosciuto Pietropaolo poco dopo essermi insediata nel 2016 come Assessore alle Politiche Sociali nel sesto Municipio. Un uomo da sempre impegnato nella politica e nel sociale. Passavamo ore in Assessorato cercando di dare risposte ai cittadini che si rivolgevano al SIDI e a lui per situazioni di estrema fragilità. Ho perso un amico e un maestro” ha detto Francesca Filipponi, ex assessora al sociale di Tor Bella Monaca, oggi consigliera municipale. “Aveva una forza che ho sempre guardato con incredibile stima e forse un po’ di invidia per tutte quelle volte che ho provato a lamentarmi per non riuscire a fare qualcosa. Un po' di quella forza ha provato a trasmettercela. La useremo per cose buone Pietropaolo” è il commento di Nella Converti, presidente della commissione politiche sociali del Comune.

La sua vita diventerà un libro, per volontà della famiglia che sta raccogliendo testimonianze di tutti coloro che l'hanno conosciuto. "Credeva in Dio ma non nella chiesa - ha concluso il fratello Roberto - Pertanto, lo saluteremo martedì 22 dicembre al SIDI, tutti insieme". Alla sua famiglia, le condoglianze della nostra redazione.