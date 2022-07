A Tor Bella Monaca c’è la piazza più alta di Roma

Incontri partecipati tra sociologi, addetti ai lavori e abitanti della torre e del quartiere. Laboratori di rigenerazione urbana che nei mesi hanno dato i loro frutti: a Tor Bella Monaca c’è – da qualche giorno – la terrazza più alta di Roma e si trova al quattordicesimo piano di una delle torri di viale Santa Rita da Cascia, ribattezzata anche la ‘torre della legalità’ per le battaglia che un gruppo di inquilini sta portando avanti da anni. “Questo progetto rappresenta il senso di forza, di rinascita. E anche il senso di tutto quello che stiamo realizzando e che ancora dobbiamo realizzare”. Sono le parole di Tiziana Ronzio, presidente dell’associazione ‘Tor Più Bella’, con sede nella torre.

Il progetto, dal titolo ‘Living tower’, ha vinto l’avviso pubblico Creative Living Lab, promosso dal Ministero della Cultura. È una storia di rigenerazione urbana che un team di esperti e abitanti della palazzina popolare hanno scritto giorno dopo giorno, mettendo al centro la creatività, l’ascolto e la condivisione. Tutti elementi collegati tra loro nel design, nell’arte e nella fotografia. E così, lo spazio inutilizzato sul tetto della torre, è diventato in poco tempo una grande terrazza che accoglie abitanti del quartiere e studenti, anche da oltreoceano. Sabato pomeriggio, gli organizzatori hanno aperto le porte della terrazza a visitatori, amici e ad altre associazioni. Una prima apertura che non è destinata a rimanere isolata ma solo un punto di partenza perché quante più persone possibili possano vivere lo spazio.

Già in passato, gli inquilini della torre, con Ronzio in testa, sono stati protagonisti di battaglie per la sistemazione delle case popolari e hanno chiesto – e ottenuto – interventi di manutenzione da parte dell’ente regionale, Ater, proprietario degli immobili. ‘Living tower’, quindi, non è solo il risultato di un percorso di rigenerazione urbana è anche un modo per tenere alta l’attenzione su questa fetta di periferia troppo di frequente abbandonata al degrado e all’incuria.