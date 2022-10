In via dell’Archeologia nasce piazza della Pace

C’è una ‘piazza della pace’ in via dell’Archeologia, a Tor Bella Monaca, nella periferia est di Roma. A renderlo possibile sono stati gli attivisti della Comunità di Sant’Egidio che hanno organizzato l’evento di domenica mattina. “Dedicare questa Piazza alla Pace è il frutto del lavoro di anni della Comunità di Sant’Egidio con i bambini e i giovani della Scuola della Pace, così come le distribuzioni alimentari alle famiglie in difficoltà che non escludono nessuno e tessono la Pace sociale” hanno detto i promotori a margine dell’inaugurazione.

La Comunità di Sant’Egidio, nata in Italia nel 1968, è presente in settanta Paesi del mondo. Sostegno e solidarietà alle fasce fragili della popolazione sono gli obiettivi della loro filosofia. Una mission che da tempo, gli attivisti e i volontari della Comunità hanno avviato nella periferia est di Roma, nel territorio del Municipio VI, a Tor Bella Monaca. La loro sede, presente in via dell’Archeologia, una delle piazze di spaccio più grandi in Italia, è diventata – negli anni – un punto di riferimento per chi vive la povertà e la marginalità. Oltre la scuola della pace, la distribuzione dei pacchi famiglia e dell’innesco di una catena di solidarietà incredibile – per cui chi riceve dona anche – i volontari della Comunità hanno creato anche luoghi simbolici. Lo hanno fatto a dicembre del 2020 quando Leonardo Crudi e Elia Novecento – due writer di chiara fama – hanno rappresentato la strada in un murale, finalizzato a simboleggiare l’incontro e l’inclusione.

Nella mattina di domenica, in via dell’Archeologia è stato inaugurato un nuovo simbolo: la piazza della pace. “È il segno che tutto può cambiare” ha spiegato al nostro giornale Alessia Pesaresi, responsabile regionale dell’organizzazione. “Durante l’iniziativa, abbiamo ascoltato l’intervento di Marieta della Comunità di Sant’Egidio del Nord Mozambico, oggi colpito da terribili attacchi terroristici. Le sue parole hanno riportato al centro il grido di Pace che sale da molti paesi. Oggi è stato più chiaro che tutti possiamo fare la Pace, anche i deboli e i periferici”. Ha poi aggiunto: “Dedicare questa Piazza alla Pace è il frutto del lavoro di anni della Comunità di Sant’Egidio con i bambini e i giovani della Scuola della Pace, così come le distribuzioni alimentari alle famiglie in difficoltà che non escludono nessuno e tessono la Pace sociale. Da questo Piazza oggi si è alzato un grido unanime: no alla guerra, sì alla pace”. Nei pressi della sede della Comunità, in via dell’Archeologia, è stata affissa una targa, molto simile alle comuni targhe della toponomastica.