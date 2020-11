Tor Bella Monaca, ancora perdite d’acqua in largo Mengaroni

L’ultima denuncia risale allo scorso mese di settembre e da allora per gli inquilini delle palazzine di largo Mengaroni non è stata trovata ancora nessuna soluzione. Intanto la rabbia prende il sopravvento: “Uno sperpero di acqua che dura da mesi e nessuno se ne assume la responsabilità – hanno commentato alcuni inquilini a Roma Today – Per quanto altro tempo saremo costretti ad assistere impotenti a questo spettacolo che non gradiamo?”.

Nei mesi scorsi alcuni interventi di manutenzione al contatore della palazzina hanno avuto come conseguenze perdite di acqua che si sono acuite ancora di più nel corso del tempo. Ormai la fuoriuscita è continua e costante creando un allagamento vero e proprio nelle cantine. “Nonostante le denunce e le segnalazioni non è cambiato nulla” hanno spiegato gli inquilini.

A supportare gli inquilini di largo Mengaroni è stato il capogruppo di Lega in Campidoglio, Maurizio Politi, che a settembre ha protocollato una richiesta di intervento ad Acea che non ha avuto nessun seguito. “E’ comprensibile la rabbia dei cittadini ma non è comprensibile l’assenza perenne di chi governa questo municipio, assolutamente fuori dalla realtà e senza la minima percezione delle esigenze dei cittadini” ha detto Emanuele Licopodio annunciando nuove azioni.

