A Torre Maura si spreca acqua da maggio ma non interessa a nessuno

“No, non si è visto nessuno nonostante le numerose segnalazioni. Continua lo spreco d’acqua e anche l’asfalto sta cedendo, temiamo una voragine. Quando interverranno? Quando ci sarà una tragedia?”. A parlare è Monja Ruggeri, consigliera del comitato inquilini ex-Isveur di Torre Maura, uno dei quartieri della periferia est di Roma, nel Municipio Roma VI delle Torri.

Sono annosi i disagi per chi vive nelle palazzine ex-Isveur, oggi gestite dal Comune di Roma, costruite nella metà degli anni ’70 tra via delle Cince, via dell’Usignolo, via delle Alzavole, piazzale delle Paradisee e via dei Codirossoni. La mancata manutenzione, ordinaria prima e straordinaria poi, mette in ginocchio decine di famiglie che spesso ricorrono al ‘fai da te’ per sistemare alla meno peggio le criticità degli appartamenti e degli spazi comuni. Basti pensare che in alcuni appartamenti, durante le giornate di pioggia, fuoriesce acqua dalle pareti e qualcuno ha dovuto abbandonare le zone più disastrate delle case per sistemarsi nelle altre stanze. Recentemente, alcuni rami di un albero pericolante sono caduti sulle auto in sosta nell’area parcheggio, di solito frequentata da bambini. “Per fortuna non è successa una tragedia” avevano spiegato ai nostri taccuini gli abitanti della palazzina.

A maggio di quest’anno, dopo otto mesi di denunce e altrettanti di attesa, è stata riparata una tubatura dell’acqua che provocava sversamenti e allagamenti. Una riparazione che però non ha sortito gli effetti sperati. Dopo pochi giorni, infatti, il guasto si è presentato nuovamente. Da maggio ad oggi, la perdita non è stata ancora riparata e ora, in via dei dell’Usignolo, si teme il peggio. L’asfalto sta cedendo e il rischio è che sprofondi: i ritardi nella riparazione delle tubature, dunque, determinano la necessità di un nuovo intervento sull’asfalto con una spesa più onerosa. "Il sopralluogo di un tecnico nei mesi scorsi non ha portato a nulla di concreto - ha commentato a Roma Today, Angela Barone, presidente del comitato Inquilini ex Isveur - Dall'ufficio muicipale ci hanno detto di fare eventualmente una colletta tra noi per ovviare al problema delle infiltrazioni negli appartamenti e nelle parti comuni. E' assurdo. Neanche gli estintori sono stati mai manutenuti".