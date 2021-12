Municipio VI, il centrosinistra (sconfitto) riparte dall'Agorà democratica

Il Municipio VI è l’unico su Roma dove il centrosinistra ha perso le ultime elezioni amministrative. Ma, al tempo stesso, ha portato in Campidoglio tre consiglieri: Svetlana Celli, presidente del consiglio comunale, Nella Converti presidente della commissione politiche sociali, Mariano Angelucci, presidente della commissione turismo.“Partiamo dal territorio in cui abbiamo subito un’enorme sconfitta per aprire una grande riflessione collettiva con amministratori, i comitati, le associazioni, le parti sociali, le cittadine e i cittadini del territorio” ha commentato Andrea Russo, Giovani Democratici del Lazio.



I dem si sono dati appuntamento sabato mattina al bocciodromo di via Cigola, a Tor Bella Monaca: le parole chiavi dell’incontro sono ‘partecipazione e democrazia contro diseguaglianze’. “Municipio dove alle ultime amministrative si è registrata un’affluenza del 32,45%, la più bassa della Capitale, e dove la sconfitta del centro-sinistra è stata più bruciante, nonostante il grande lavoro portato avanti dalla coalizione” ha commentato Marta Bonafoni, consigliera regionale e presidente di POP Idee in Movimento. “Il nostro compito – ha aggiunto - risponde alla necessità di costruire una comunità aperta basata su giustizia sociale, democrazia e partecipazione, dove le persone si sentano dentro un processo di cambiamento in cui l’equazione ‘periferia-marginalità’ non potrà più trovare asilo”.



“L’idea di un’Agorà Democratica nel VI municipio nasce dalla volontà di ragionare insieme di come ricostruire una capacità di stare tra le persone e organizzarle per dare loro rappresentanza. L’indomani di una sconfitta pesante, lontano da appuntamenti elettorali, evitando passerelle e strumentalizzazioni, rifuggendo la comunicazione patinata da campagna elettorale. Provando, anzi, a misurarci con le complessità, con la disaffezione delle persone e combattendo il convincimento che ai problemi di sempre non si riesce mai a trovare soluzione perché “tanto non cambia mai nulla” ha aggiunto Russo.