Parte il progetto "Il Municipio si avvicina" per il rilascio della carta d'identità elettronica

Prima che a qualcuno venisse in mente di rivolgersi a qualche agenzia per avere in tempi rapidi la carta d’identità, come raccontato in un articolo pubblicato nella sezione Dossier di RomaToday, il VI Municipio ha deciso di correre ai ripari, lanciando il progetto “Il Municipio si avvicina”. Il personale dell’anagrafico, coordinato dalla dottoressa Silvestri, si recherà direttamente nelle scuole per facilitare il rilascio dei documenti di riconoscimento.

Under 12

A darne notizia è l’assessore con delega al personale del VI Municipio Cristiano Bonelli. L’anagrafe, in sintesi, si “trasferirà” presso l’Ic Castelverde di via Massa San Giuliano. La giornata sarà dedicata ai bambini fino ai 12 anni e alle loro famiglie. Quindi, l’11 maggio, dalle ore 11:00 alle 13:00, sarà possibile per questi soggetti prendere un appuntamento con il personale dell’ufficio anagrafico per avere tutte le info utili per il successivo rilascio della Cie.

La scelta dell’IC Castelverde non è stata casuale. Bonelli, in una nota, ha infatti spiegato che l’istituto è stato selezionato “anche per la notevole distanza rispetto alla sede municipale nella quale si erogano i servizi anagrafici”. "Avvicinare i servizi ai cittadini vuol dire anche consentire alle famiglie di migliorare il proprio quotidiano – continua Bonelli - evitando ai genitori di dover sottrarre ulteriore tempo al lavoro o ad altri impegni familiari. Un piccolo ma efficiente aiuto alle mamme e ai papà costretti ad una vita sempre più frenetica. Inoltre, tale iniziativa, consente di far conoscere ai ragazzi l'importanza che hanno le istituzioni locali come i municipi".

Open day

L’assessore ha voluto anche far conoscere i risultati, definiti “eccellenti”, registrati durante gli open day. “I numeri di carte d’identità elettroniche erogate, non solo ai residenti del municipio, hanno superato le migliori aspettative risultando, negli open day 2022, il primo municipio di Roma con 27.530 carte. Un lavoro di squadra che, nonostante le enormi criticità sul numero di personale disponibile, non ha precedenti e che ci sprona a fare ancora meglio. A breve – conclude - annunceremo un’iniziativa unica in tutta Italia volta a rafforzare i servizi alle famiglie del territorio".