"Partigiani criminali" e sul parco di Torre Angela scoppia la polemica tra Nicola Franco (FdI) e l'Anpi

Da una parte c’è il consiglio municipale che, seppur tra mille polemiche, vorrebbe intitolare il parco di via Celio Caldo, a Torre Angela, a Giuseppina Ghersi e Norma Cossetto. Dall’altra c’è l’Anpi che, sostenuta dalle consigliere capitolina nella Converti e Michelle Cicculli, ha chiesto che il parco porti il nome delle “Staffette partigiane”. Alla fine, ci ha pensato l’assessorato alla cultura di Roma, Miguel Gotor, il quale ha assicurato all’Anpi che la sua proposta “sarà esaminata nella prossima seduta utile della commissione consultiva di toponomastica” per buona pace, quindi, del minisindaco di Tor Bella Monaca, Nicola Franco.

Parco di Torre Angela

Andiamo con ordine. Da anni si discute su quale nome dare al parco di Torre Angelo su via Celio Caldo. In passato, la formazione neofascista Azione Frontale aveva anche fatto una fiaccolata per chiedere venisse intitolata l’area a Giuseppina Ghersi. Una decisione definitiva, però, non è mai stata presa. Nel 2016, 2018 e nel 2022 il consiglio del VI municipio aveva votato alcune risoluzioni con le quali si prevedeva di intitolare il parco a Norma Cossetto e Giuseppina Ghersi ma non era mai stato dato seguito a questi atti. La toponomastica, infatti, è di competenza degli uffici capitolini.

Scontro politico

Il 6 marzo veniva convocato, dal presidente Emanuele Giuliani, il consiglio municipale per il 14 marzo. Tra i punti all’ordine del giorno c’era, nuovamente, il parco di via Celio Caldo. Il giorno prima, il 13 marzo, arrivava però una lettera, firmata Miguel Gotor, di risposta a Nella Converti e Michela Cicculli le quali “peroravano” l’iniziativa dell’Anpi che chiedeva di intitolare il parco alle “Staffette partigiane”. “Questa proposta – scrive Gotor - che trova il mio assoluto sostegno, sarà esaminata nella prossima seduta utile della commissione consultiva di toponomastica”. La comunicazione sottolineava inoltre che “non risultano pervenuti a questo assessorato dal VI Municipio comunicazioni o atti relativi a proposte d’intitolazione del Parco di via Celio Caldo”. La lettera terminava spiegando che “le aree intitolate senza che sia stato seguito il corretto iter amministrativo non rivestono, di fatto, carattere ufficiale e non possono, pertanto, essere inserite nello stradario di Roma Capitale”.

Il consiglio municipale

Ovviamente, la discussione della risoluzione per il parco di via Celio Caldo in consiglio municipale si è accesa. Franco, prendendo la parola, ha attaccato duramente l’Anpi: “C’è un virus presente, la fascio fobia, ed è anche contagioso ha detto - l’azione politica in questo municipio la detta l’Anpi all’opposizione. Io auguro lunga vita all’Anpi, resistete! Grazie e voi ho vinto le ultime elezioni col 61%. Norma Cossetto è stata trucidata anni dopo la guerra dai partigiani comunisti. Dopo quasi 100 anni non riuscite ad ammettere che quei partigiani erano dei criminali” ha tuonato il minisindaco consapevole che, regolamenti alla mano, il Municipio non può decidere la toponomastica del suo territorio.

La replica dell’Anpi

Dopo le parole di Franco, l’Anpi provinciale di Roma e la sezione Anpi VI municipio “A. Nascimben” che, in una nota, ricordando che spetta “al Comune di Roma deliberare sull'assegnazione del parco alle staffette partigiane”, e ringraziando “i consiglieri municipali del Partito democratico e del Movimento cinque stelle che hanno votato contro la risoluzione”. Per l’Anpi “il presidente Nicola Franco, invece di ricoprire il ruolo istituzionale per il quale è stato eletto, quello di rappresentante dei cittadini e delle cittadine di un paese nel quale la democrazia e la libertà, valori fondanti della Repubblica e ben impressi nella Costituzione Antifascista, sono stati conquistati dal sangue dei partigiani, si permette di offenderli. Secondo lui, quindi, quelli che hanno permesso di ricacciare la dittatura fascista sarebbero “criminali”. Criminali in questo paese sono stati i fascisti, e gli invasori nazisti che hanno portato il paese alle macerie”.

È intervenuta sul tema anche la Spi Cgil Rieti Roma Est. Franco è “fazioso e fuori dalle regole”. Per il sindacato il minisindaco “ha rivolto un gravissimo attacco nei confronti dell’Anpi, parlando di fascio fobia” e accusando i partigiani di essere stati dei criminali”. Per la Cgil Franco non riesce a “rappresentare un’istituzione” e rivolge “un appello a tutte le forze democratiche presenti nel territorio e in consiglio perchè si facciano promotori di una iniziativa per riaffermare i valori democratici, antifascisti e di rispetto di tutti i cittadini.

Ingerenza antidemocratiche

Dopo giorni di polemiche, Nicola Franco è tornato all’attacco. per il minisindaco, il fatto che la competenza sulla toponomastica spetti ai dipartimenti di Roma Capitale, il Campidoglio avrebbe compiuto “ingerenze antidemocratiche e irrispettose della volontà popolare del territorio. Per questo, chiedo attenzione e rispetto democratico all'assessore alla cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor” al quale lo stesso Franco ha inviato le risoluzioni, votate nel corso degli anni, a favore dell’intitolazione a Norma Cossetto e Giuseppina Ghersi.

Se, alla fine, da Roma Capitale si dovesse decidere di chiamare il parco “Staffette partigiane”, Franco promette che “a breve il Municipio VI inizierà a intitolare strade e parchi come segno di autodeterminazione e volontà popolare".