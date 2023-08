A Tor Bella Monaca il parco solare più grande d'Italia

Verrà presentato giovedì 3 agosto, alle ore 12:00 presso la Camera dei deputati il progetto del “Parco Solare le Torri”. Un’opera che andrà a trasformare Tor Bella Monaca e tutto il VI municipio, rendendolo autonomo dal punto di vista energetico e, soprattutto, ad impatto zero per l’ambiente. Un progetto grazie al quale la municipalità andrà a risparmiare circa 150 mila euro l’anno di utenze, fondi che potranno essere reinvestiti in attività sociali ed infrastrutture. Un'altra buona notizia per il territorio dopo l'annuncio dello sblocco dei fondi da parte di Roma Capitale e Città Metropolitana per tutta una serie di interventi che verranno effettuati da qui ai prossimi anni.

Parco Solare le Torri

Il progetto prevede varie fasi di realizzazione. Si comincerà con l’installazione di pannelli solari sui tetti della sede municipale di via Duilio Cambellotti e della scuola media Melissa Bassi, in via dell’Archeologia, a Tor Bella Monaca, “simbolo della presenza dello Stato in una delle aree più a rischio sociale d’Italia” ha sottolineato, in una nota, il presidente del VI municipio, Nicola Franco. A questa infrastruttura tecnologica si aggiungeranno, in seguito, la piantumazione e la forestazione di alberi e arbusti in grado di assorbire anidride carbonica, a opera del Dipartimento di Biologia dell’università degli studi di Roma Tor Vergata, grazie al prorettore profesoressa Antonella Canini. Il progetto potrà prendere il via grazie all’approvazione della delibera di giunta n. 4 del 27 giugno 2023, con la quale è stato individuato il soggetto promotore nella società Engie spa, la cui proposta andrà a bando.

La presentazione alla Camera

Il parco, nato grazie alla collaborazione tra municipio, comune di Roma, uiversità di Tor Vergata e il suo Dipartimento di Biologia sarà presentato alla Camera insieme al ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, al vicepresidente della Camera dei Deputati Fabio Rampelli, al sindaco di Roma Roberto Gualtieri, al prorettore alla sostenibilità, ambiente e transizione energetica dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata prof.ssa Antonella Canini e al presidente del municipio VI Nicola Franco.

Il più grande d’Italia

Il progetto, una volta concluso, regalerà al VI municipio il parco solare più grande d’Italia. Costerà un milione e mezzo di euro e, come sottolineato già da Franco, “non sarà pagato dai cittadini”. Inoltre, l’energia prodotta in più dai pannelli verrà ridistribuita tra le famiglie più bisognose, attraverso voucher con cui pagare le bollette. “Il Parco Solare le Torri, da subito presentato in campagna elettorale, arriva alla sua presentazione ufficiale alla Camera dei deputati dopo neppure due anni dall’inizio della nostra amministrazione, unica di centrodestra nella Capitale – sottolinea Franco - ringrazio tutti gli uffici tecnici e amministrativi che in sinergia hanno collaborato affinché raggiungessimo in breve tempo questo risultato straordinario”. Il progetto, infatti, è stato gestito in autonomia dal Municipio, “con l’aiuto del direttore del dipartimento clima, Edoardo Zanchini, e il direttore generale, Paolo Aielli”, conclude Franco.Questa iniziativa non può non far pensare anche al progetto del parco solare urbano alle Vele di Calatrava, a Tor Vergata. Un'opera legata a doppio filo con la candidatura di Roma all'Expo 2030 ma che, se realizzata, trasformerebbe Roma Est in una piccola California del Lazio.