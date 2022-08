Alle Torri ‘Operazione zaino pieno’ dedicata alle famiglie fragili

Una raccolta di materiale didattico da consegnare alle famiglie meno abbienti del territorio “perché nessun bambino viva situazioni di disagio tra i banchi di scuola”. È questo l’obiettivo dell’iniziativa ‘Operazione zaino pieno’, giunta ormai alla sua undicesima edizione a sostegno di chi vive il territorio del municipio Roma VI delle Torri. Ai nostri taccuini, Emanuele Licopodio, capogruppo Lega in consiglio municipale e promotore del progetto: “Da oltre un decennio, questa iniziativa è l’esempio concreto di come la periferia romana aiuti le famiglie in difficoltà - se messa in condizione di farlo - senza chiedere in cambio nulla”.

Durante il mese di agosto inizia la ‘chiamata’: gli attivisti raggiungono il territorio, partendo dalle attività commerciali e distribuiscono locandine con le informazioni utili alle modalità di raccolta. “Ormai, dopo tanti, sappiamo quante sono le famiglie in difficoltà e prepariamo per loro i kit scolastici grazie alle donazioni, spesso molto generose – ha spiegato Ramona Proietta – C’è chi dona una matita o un quaderno o chi dona zaini nuovi”.

Anche Barbara Del Bello, la presidente della commissione politiche sociali (Lega), da anni è impegnata in prima linea nella realizzazione dell’iniziativa. “Lo scopo sociale è quello di garantire i beni scolastici ai bambini del nostro municipio”. Fa parte della squadra di donne impegnate nella raccolta prima e nella distribuzione poi anche la volontaria Luana Vallone. e poi distribuito alle famiglie che ne hanno fatto richiesta. È consuetudine per noi, garantire questo anche grembiuli. “Fin da ora sono numerose le richieste di sostegno a cui intendiamo dare una risposta concreta” ha concluso Del Bello.