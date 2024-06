VIDEO | L'odissea di Luca per prendere la metro C

“Non lo faccio solo per me ma per tutti gli abitanti del quartiere”. Luca Bruzzese, 30enne di Torre Angela, da quando è nato è costretto su una sedia a rotelle. Ogni giorno, uscendo dalla sua abitazione su via Luigi Manfredini, deve affrontare delle vere e proprie sfide per muoversi in città. Lì, a circa 120 metri di distanza, c’è la fermata della Metro C Torre Angela. Peccato però che per raggiungerla in autonomia debba, in realtà, percorrere quasi un chilometro lungo strade in pendenza e senza marciapiedi.

La denuncia

Accompagnato dall’assessore alle politiche sociali del VI Municipio, Romano Amato, Luca ha voluto immortalare in un video le peripezie che deve affrontare per entrare nello scalo della metro. La via più breve, partendo dalla sua abitazione, è passare attraverso il parco Tufilli, area spesso abbandonata e preda dei vandali. Passando per il parco si arriva alla metro, si transita per un sottopasso ma lì il percorso di Luca si ferma. “Ci sono 40 scalini, senza montacarichi ed ascensori – racconta a RomaToday – questo è un disagio forte non solo per me. Penso agli anziani, alle mamme con il passeggino. Questa battaglia la voglio fare per tutti i cittadini del sesto municipio. Pago l’abbonamento annuale ai mezzi e non vengono messi a disposizione i servizi per accedere al trasporto pubblico”.

La via alternativa

In realtà ci sarebbe una rampa d’accesso per disabili. Dopo piazza del Torraccio di Torrenova si incrocia via Antonio Perfetti. Prima c’è una salita, via Robetta, con una pendenza importante a causa della quale lo stesso Amato ha dovuto spingere Luca: “Via Perfetti è in discesa ma al ritorno la salita diventa veramente impegnativa – spiega ancora Luca – i problemi non finiscono qui. Dopo via Perfetti devo passare sotto ad una piccola galleria lasciata, anche questa, nel degrado più assoluto, per non parlare del terreno sconnesso. Arrivo poi alla rampa disabili, lunga e con una pendenza importante. Io riesco a salire ma altri no”. E Luca non si riferisce a persone nelle sue condizioni ma parla, nuovamente, di anziani e famiglie con bambini e bambine al seguito. Non solo. “Da casa mia, per arrivare a questa rampa, devo percorrere circa un chilometro di strada, senza marciapiedi.

Diritti per tutti

Luca ha deciso di dedicarsi a questa nuova battaglia. “Il disabile non esiste da oggi, non ci prendiamo in giro. Muoversi è un diritto di tutti. Trovo spesso gli ascensori nelle metro che o sono occupati da normodotati oppure sono rotti. Allora ho imparato ad usare le scale mobili, incastrando la carrozzina tra un gradino e l’altro”.

“Come assessore ho poco potere – spiega, a RomaToday, Romano Amato - stiamo preparando una lettera per sindaco e assessore alla mobilità per chiedere loro di intervenire. Vogliamo interpellare anche Atac per chiedere di installare lì un ascensore. Il montascale, questione che era già stata affrontata in passato, non si può mettere perché ci sarebbe troppa ripidità. Noi faremo di tutto per risolvere il problema”.