Villa Verde, al parco Aurora la prima pietra del playground dedicato agli sport

Un nuovo intervento per rendere il parco sempre più bello. Parliamo dell’area di via Gagliano del Capo a Villa Verde, nel VI municipio delle Torri. Lì c’è il parco “Aurora”, bambina scomparsa a soli sei mesi per una rara malattia e costruito per volontà dei genitori. Così, dopo l’inaugurazione al termine dei lavori di restyling avvenuta ad aprile 2023, il parco continua la sua “metamorfosi”: al posto del campetto in terra attualmente presente sorgerà un nuovo play ground. Così, lunedì 29 aprile, nel giorno del compleanno della piccola, il VI Municipio ha proceduto con la cerimonia della posa della prima pietra della nuova struttura che arricchirà ulteriormente l’area giochi

La storia del parco

Valentina e Guido, mamma e papà di Aurora, hanno deciso di trasformare il loro dolore in qualcosa di utile per la comunità. Dopo la scomparsa della bimba, nel dicembre del 2015 a soli sei mesi, i due hanno avviato una raccolta fondi con l’obiettivo di costruire un parco destinato ai bambini del quartiere Villa Verde, nella periferia a est di Roma. Un’iniziativa che è riuscita anche a coinvolgere l’attore Carlo Verdone, che ha sostenuto il crowfounding .grazie all’impegno dei genitori di Aurora e di tanti romani, nel 2017 il parco è stato ufficialmente inaugurato.

Nuovi lavori

Già lo scorso anno, come anticipato, erano stati realizzati nuovi lavori e migliorie. Il 29 aprile 2023, proprio nel giorno del compleanno di Aurora, il parco aveva ricevuto un nuovo taglio del nastro per festeggiare l’installazione di giochi, pannelli solari, una pavimentazione riqualificata e un sistema di luci che rende ancora più evidente la lettera A disegnata a terra.

Playground

Ora verrà aggiunto un nuovo tassello. Verrà infatti realizzato un nuovo playground polifunzionale sportivo, dove si potranno svolgere diverse attività sportive all’aria aperta e, cosa ancora più importante, in maniera gratuita. Alla posa della prima pietra c'erano i genitori di Aurora accompagnati, nel parco, dal presidente del VI Municipio, Nicola Franco.