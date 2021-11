Municipio VI, un avviso pubblico per il Natale delle Torri

Quattro aree dislocate sul territorio del sesto municipio comporranno ‘Il Natale delle Torri’, la manifestazione socio-culturale da realizzare in vista delle prossime festività. L’avviso, pubblicato sul sito del Municipio, scadrà il 16 novembre: entro questa data, le realtà interessate a partecipare potranno presentare la domanda insieme a uno specifico progetto. A deciderlo è una direttiva di giunta della precedente amministrazione.

Da Villaggio Breda a San Vittorino passando per l’area verde di via Medail a Lunghezza e Collina della pace. Sono questi luoghi che, nei fine settimana, vestiranno abiti natalizi grazie alla manifestazione dal titolo ìNatale nel Municipio Roma VI delle Torri’. I soggetti interessati a partecipare possono farlo sia in forma singola che in forma associata – non in entrambe le modalità. Il progetto dovrà prevedere una parte dell’area dedicata ad attività socio-culturali e una parte all’attività commerciale con varie specializzazioni merceologiche inerenti il Natale, compresi prodotti equo e solidali.

Il periodo di svolgimento è nei fine settimana compresi tra l’8 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022: il venerdì dalle ore 16,00 alle ore 22,00, il sabato dalle ore 16,00 alle ore 22,00, la domenica dalle ore 10,00 alle ore 22,00. Le domande potranno essere consegnate entro le ore 12.00 del 16 novembre.