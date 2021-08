Tor Bella Monaca: nastri alla pineta di largo Mengaroni

"Area momentaneamente interdetta all'utilizzo e al pubblico passaggio". E' questa la scritta contenuta nell'avviso posto sui nastri che delimitano l'area della pineta di largo Mengaroni a Tor Bella Monaca: croce e delizia dei residenti del quartiere. Autore del messaggio è il Dipartimento ambiente che, stando a quanto apprendiamo, procederà a una verifica delle alberature considerata la presenza di situazioni di pericolo.



Carcasse di motorini e lavatrici. Conteneva anche questo la grande pineta di largo Mengaroni lo scorso settembre quando siamo entrati nell'area, raggiungendo la parte opposta dell'ingresso principale. Gran parte della bonifica del luogo è stata effettuata negli anni anche dai residenti del quartiere che stanchi di assistere al degrado hanno tentato di ripristinare il decoro all'interno del polmone verde di Tor Bella Monaca.

A costeggiarla c'è anche una pista ciclabile che arriva fino a via dell'Archeologia e che non versa in condizioni migliori. Intanto, il Dipartimento Ambiente del Comune di Roma ha nastrato il perimetro dell'area della pineta per procedere a interventi nei prossimi giorni. Ancora in fase di valutazione, le azioni che verranno messe in campo per rendere più sicure le alberature. Resta interdetto l'accesso all'area.