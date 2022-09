Municipio VI, la famiglia di Fratelli d’Italia si allarga: entra l’ex grillino Muzzone

Antonio Muzzone ha aderito al gruppo politico di Fratelli d’Italia. Grillino della prima ora, già consigliere municipale durante la passata amministrazione, l’ex pentastellato è passato al gruppo Misto lo scorso aprile. Un dazio da pagare dopo la pubblicazione della foto che lo ritraeva in compagnia del minisindaco di Tor Bella Monaca – Nicola Franco – e di Fabio Rampelli vice presidente della Camera dei Deputati (uscente e nuovamente eletto in Parlamento): entrambi del partito di Giorgia Meloni. In quell’occasione a nulla valsero le giustificazioni da parte dei diretti interessati che volevano quell’incontro incentrato su progettualità territoriali.

In realtà già da tempo – negli ambienti di viale Cambellotti – si vociferava di una ‘corte spietata’ che la maggioranza stava facendo a membri dell’opposizione, nello specifico ad Antonio Muzzone e Anna Bertucci, entrambi Ms5. E a quanto pare non erano solo voci. Poco tempo dopo la pubblicazione del nostro articolo, Bertucci ha ufficializzato il passaggio a Forza Italia. Adesioni queste che – per Radio municipio – significano la promessa della presidenza delle nuove commissioni, quelle ancora da istituire su Giubileo e Pnrr.

Il passaggio di Antonio Muzzone però, protocollato nei giorni scorsi, potrebbe accendere qualche polemica in maggioranza e più nel dettaglio nel partito della Meloni. Stando a quanto apprendiamo, il consigliere del parlamentino di Tor Bella Monaca si sarebbe accasato con la corrente di Andrea Augello e Roberta Angelilli con Giovanni Raiola, presidente della commissione lavori pubblici e mobilità di viale Cambellotti. Una corrente diversa, da quella del minisindaco Franco già legato a Rampelli.