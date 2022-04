VI municipio: consigliere del M5s in foto con Rampelli, il gruppo municipale lo sospende

“La maggioranza traballante cerca adepti e qualcuno ci casca. Poiché non si ha neanche il coraggio di formalizzare una volontà già manifestata più e più volte con comportamenti ambigui che hanno anche messo in imbarazzo le sue colleghe di partito in passato, fino a che non verrà formalizzato il passaggio del consigliere Antonio Muzzone dal M5S ad altro gruppo politico, lo stesso deve ritenersi ufficialmente fuori dal gruppo municipale in attesa di provvedimenti a livello nazionale”. È questo il messaggio forte e chiaro che il gruppo municipale del Movimento Cinque Stelle ha lanciato al pentastellato all’indomani della pubblicazione di una foto – pubblicata su Facebook – che lo ritrae in compagnia del minisindaco Nicola Franco, del presidente del consiglio municipale Antonio Villino e del vice presidente della Camera dei Deputati, Fabio Rampelli: tutti membri del partito Fratelli d’Italia.

Alcuni rumors già in campagna elettorale – in un tempo in cui si assisteva a dichiarazioni di appartenenza e, di contro, fughe dal partito anche pubbliche, da presidenti di commissione ad assessori – volevano Antonio Muzzone candidato con il partito di Giorgia Meloni. Il pentastellato, ricordiamo, è stato presidente della commissione politiche sociali con la precedente amministrazione guidata dall’ormai ex grillino Roberto Romanella e oggi siede tra i banchi dell’opposizione nell’unico municipio di Roma a guida centrodestra.

Abbiamo raggiunto il diretto interessato che ha motivato così quanto sta accadendo in questi giorni: “Sono stato invitato dal minisindaco dal vice presidente della Camera per un incontro conoscitivo, abbiamo scattato una foto che è stata pubblicata e che ha dato adito interpretazioni errate che non rispecchiano le mie posizioni. Dopo cinque anni di duro lavoro resto nel Movimento Cinque Stelle pur non condividendo alcune prese di posizione dei dirigenti nazionali del partito”. Per ‘radio municipio’, invece, al consigliere Muzzone sarebbe stata promessa la presidenza della commissione Expo e Giubileo, e sempre usando il condizionale, ‘radio municipio’ ne racconta un passaggio al gruppo misto dal primo consiglio utile.

Intanto Nicola Franco, minisindaco alle Torri raggiunto dalla nostra redazione, ha commentato la decisione del M5s di ‘sospendere’ il consigliere Muzzone dal gruppo municipale in attesa di nuove dichiarazioni. “Il Ms5 continua a vedere fantasmi, quando per anni è stato il fantasma in città. La maggioranza non traballa e questo si evince dalle votazioni in aula – ha voluto puntualizzare il minisindaco di centrodestra – Non capisco l’accanimento sul consigliere Muzzone. È andato con due cariche istituzionali da un’altra carica istituzionale per discutere di progetti relativi al territorio, non si è parlato di campagna acquisti”.