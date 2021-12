Municipio VI: inaugurata nuova sede ‘via Modesta Valenti’ per senza fissa dimora

Si accorciano le distanze tra i cittadini senza fissa dimora e gli uffici del Sesto Municipio. Nella mattina di lunedì, in via Conti a Tor Bella Monaca, è stata inaugurata una nuova sede per richiedere la residenza fittizia ‘via Modesta Valenti’. Dal presidente Nicola Franco, anche l’appello al sindaco Roberto Gualtieri affinché vengano potenziate le risorse umane.

“Il nostro municipio riceve, in media, 15 richieste al giorno per l’iscrizione anagrafica in via Modesta Valenti 61/A, la residenza fittizia creata per i cittadini senza fissa dimora – ha spiegato il minisindaco Nicola Franco - Fino al 2017, era allocata all’interno del Segretariato Sociale, nel 2018 è stata trasferita nella stanza 902 del Municipio. Da oggi, vista anche la mole di richieste quotidiane che riceviamo, abbiamo una nuova sede, più grande e attrezzata”. La nuova sede di ‘via Modesta Valenti 61/A’ è stata allestita al civico 99 di via Conti 99, si trova su piano strada. “L’attenzione ai bisogni delle persone più fragili, di chi non ha neppure una dimora, è al primo posto della nostra agenda politica” ha aggiunto Franco.

Al taglio del nastro, a cui ha partecipato anche il direttore apicale del Municipio, Luigi Ciminelli, il presidente del Sesto ha voluto ricordare la carenza di personale in viale Cambellotti. Franco ha lanciato un appello al sindaco Gualtieri: “Potenziamo le risorse umane, siamo tra i pochi – se non gli unici – ad aver realizzato uno sportello interamente dedicato a questo bisogno”.