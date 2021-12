Municipio VI: vaccini gratis per cani e gatti

Vaccini gratis per cani e gatti. È questa l’iniziativa promossa dal Municipio VI per la mattina di sabato 11 dicembre. L’appuntamento è fissato nello spazio antistante il municipio, a partire dalle ore 9.00. “Siamo l’unico municipio di Roma a realizzare questa iniziativa” ha detto Nicola Franco, minisindaco del Sesto.

Un vaccino gratuito per gli amici a quattro zampe: tetravalente per cani e trivalente per gatti. “L’iniziativa – ha aggiunto Nicola Franco – Vuole difendere la loro salute e la nostra serenità”. Nello specifico, il vaccino tetravalente difende i cani dal virus del cimurro, dall’adenovirus canino tipo I, dal virus della parainfluenza canina, dal parvovirus canino; il vaccino trivalente difende invece i gatti dal virus della panleucopeniafelina, dal calicivirus felino e dall’herpes virus felino tipo I.

“Questo vuole essere anche un aiuto concreto ed economico a quelle famiglie che, a causa del covid, avrebbero rinunciato a questo genere di spesa. Ci auguriamo che questa iniziativa possa essere replicata e riprodotta anche in altri territori. Amiamo i nostri animali, difendiamoli e proteggiamoli con il vaccino” ha commentato Romano Amato, assessore alle Politiche Sociali e al Benessere degli Animali.