I "Due Leoni" torneranno a ruggire

Ricordano le sfingi della “Storia infinita”, due sculture che incenerivano chi le attraversava senza avere il cuore puro. Il quartiere Due Leoni, nel VI municipio, deve il suo nome a due sculture, entrambe adagiate su colonne, che si trovano su via Siculiana e che, fino a qualche decennio fa, rappresentavano la porta d’ingresso al quartiere. Due opere che risalgono, probabilmente, agli anni ’30 e che, a breve, torneranno a “ruggire”. I due leoni, infatti, versano in uno stato di forte degrado. Per questo, l’assemblea capitolina ha deciso di intervenire, ridando ai felini la dignità che meritano.

La storia dei due leoni

Il quartiere della periferia orientale della Capitale deve il suo nome proprio alla presenza, in corrispondenza dell’incrocio tra via Casilina e via Siculiana, di due riproduzioni dei re della savana. Prima della realizzazione della linea C della metropolitana “Fontana Candida”, i due leoni, posti su altrettante colonne, creavano, attraverso il superamento di un passaggio a livello, una sorta di portale d’accesso obbligato a via Siculiana. Inoltre, questo portale era stato realizzato come ingresso principale ai possedimenti dei conti Vaselli. In seguito, è entrato a far parte della proprietà dell’impresario cinematografico Giovanni Amati. Negli anni Sessanta, con la nascita e lo sviluppo di nuovi insediamenti residenziali, il portale è diventato il simbolo del quartiere, dal quale ha preso poi il nome.

Completo abbandono

Con il trasformarsi della viabilità, il portale ha perso la sua funzione di porta d’accesso al quartiere, con il risultato che, ad oggi, i due leoni e le opere connesse versano in uno stato di completo abbandono. A farla da padrone sono soprattutto le discariche abusive e le piante cresciute in maniera incontrollata. Le colonne sono state vandalizzate e, sulle stesse, compaiono anche cartelli che rimandano ad attività commerciali della zona. Una situazione favorita dal fatto che il portale è nascosto dalla via Casilina e dalla stazione diventando, di fatto, un luogo ideale per chi, ad esempio, vuole gettare la spazzatura lontano da occhi indiscreti.

Valorizzare i due leoni

L’assemblea capitolina ha approvato all’unanimità una mozione presentata dal consigliere comunale e presidente della commissione Giubileo, Dario Nanni, che impegna il sindaco e gli assessori ad intervenire per conservare questa preziosa testimonianza storica. Non solo. Nelle intenzioni della mozione c’è anche quella di valorizzare il portale, magari facendolo diventare un ingresso alla stazione della metro C. Nel documento, inoltre, si propone, nel caso in cui questa valorizzazione non fosse possibile, di spostare il portale, mantenendolo ovviamente dentro al quartiere, ma in un luogo dove avrebbe maggiore visibilità. I due leoni, insomma, potranno presto tornare a ruggire.