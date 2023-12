Dal bilancio di Roma i soldi per far "ruggire" Due Leoni

Sono il simbolo del quartiere. Tempo fa, l’assemblea capitolina si era presa l’impegno di liberare le statue del degrado. Ora questo sarà possibile visto che, nell’ultimo bilancio, è stato approvato un emendamento con il quale sono stati stanziati 20 mila euro per il completo restauro dei leoni di via Siculiana, nel VI municipio. Sono, come detto, i due felini che danno il nome al quartiere, chiamato appunto Due Leoni.

Degrado e abbandono

Da anni, ormai, questa porta di accesso alla zona versa in condizioni di totale degrado ed abbandono. Rifiuti, erba alta, sfregi ed atti vandalici si susseguono da tempo. Una situazione alla quale occorre porre rimedio visto che le due statue, appoggiate su altrettante colonne, rappresentano anche la memoria storica del quartiere.

Mozione

Anche su sollecitazione del consigliere municipale di minoranza, Valter Mastrangeli, il consigliere capitolino Dario Nanni aveva, lo scorso settembre, presentato una mozione con la quale l’assemblea capitolina aveva impegnato il sindaco e gli assessori ad intervenire per conservare questa preziosa testimonianza. Non solo. Nelle intenzioni della mozione c’era anche quella di valorizzare il portale, magari facendolo diventare un ingresso alla stazione Fontana Candida della metro C.

I fondi

Così, nel corso dell’ultima discussione sul bilancio di previsione del comune di Roma, sono stati stanziati 20 mila euro che serviranno a realizzare i lavori. Certo, siamo ovviamente ancora in una fase embrionale. Molto spesso, infatti, sono stati stanziati soldi per opere poi mai realizzate. Servirà quindi mantenere un faro accesso sull’avanzamento dei progetti per fare in modo che, una volta per tutte, i leoni possano tornare a ruggire.