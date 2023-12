VI Municipio, partono gli Stati generali del sociale nel territorio più difficile di Roma

Una serie di incontri per raccogliere tutte le criticità per realizzare, poi, un piano sociale 2024 che non dimentichi nessuno. È questo l’obiettivo del VI Municipio di Roma che, a partire da lunedì 11 dicembre, avvierà una serie di incontri per raccogliere input direttamente da chi, sul territorio, ha bisogno dell’aiuto della pubblica amministrazione. Nel territorio più difficile della Capitale, infatti, la richiesta di servizi sociali all’altezza è diventata una vera e propria priorità.

Il primo di Roma

L’assessore ai servizi sociali del VI Municipio, Romano Amato, ci tiene a sottolineare come “il piano sociale cittadino 2024-2026 sarà il primo integralmente ideato e programmato dalla giunta Gualtieri e dalla giunta Franco, per quel che concerne il piano sociale del Campidoglio e del Municipio VI delle Torri. I numeri allarmanti – spiega Romano Amato – evidenziano circa 300 persone anziane in lista d’attesa e circa 190 persone con disabilità, alle quali non riusciamo a dare assistenza adeguata perché manchiamo sempre di fondi. Ecco il motivo per cui abbiamo pensato di istituire gli Stati Generali del Sociale”.

Gli appuntamenti

Ecco quindi che si rende necessario realizzare degli incontri per poi presentare un piano che sia il più dettagliato possibile. Lunedì 11 dicembre, dalle 9:00 alle 13:00, presso la sala cinema del municipio, si parlerà di minori; dalle 14:30 alle 18:30 si parlerà di disabilità; martedì 12 dicembre, dalle 9:00 alle 13:00, presso la sala del consiglio del municipio, si parlerà di anziani; dalle 14:30 alle 18:30 si parlerà di adulti, immigrazione e inclusione; mercoledì 13 dicembre, dalle 9:00 alle 13:00, presso la sala del consiglio del municipio, si parlerà di violenza, identità di genere, solitudine; giovedì 14 dicembre, dalle 15:00 alle 19:00, presso la sala cinema del municipio, è prevista l’assemblea plenaria con approvazione del documento territoriale da inviare al dipartimento.

“Gli Stati Generali del Sociale – afferma Nicola Franco, presidente del Municipio VI delle Torri - serviranno a gettare le basi delle istanze municipali per riuscire a offrire la più alta assistenza possibile alla parte più fragile della nostra comunità cittadina, considerando tutte le particolarità del nostro territorio. Per la prima volta riuniamo tutte le realtà attive del sociale, dalle parrocchie alle associazioni, ai comitati, alle aps e alle odv e agli enti operanti nel terzo settore in generale, invitandoli a partecipare agli Stati Generali del Sociale”.