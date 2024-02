67 furti ed effrazioni in meno di un anno nelle scuole del VI Municipio. In arrivo allarmi e sale blindate

Grate, allarmi perimetrali e, se possibile, anche una sala blindata per gli oggetti di valore. Non è il progetto di una nuova banca ma quello che ha promesso di realizzare, di fronte ad una quarantina di mamme, il presidente del VI Municipio delle Torri, Nicola Franco. Dopo il boom di furti ed atti vandalici nelle scuole, ben 67 da aprile 2023 ad oggi, il minisindaco ha tenuto un lungo incontro martedì 27 febbraio con le famiglie di bambini e bambine della scuola dell’infanzia di via Crupi, dell'IC Poseidone, colpita, da dicembre 2023 e febbraio 2024, per ben otto volte da ladri e vandali. L’ultimo episodio, la domenica del 25 febbraio, quando due persone si sono introdotte nell’edificio. In tutto, sono nove le scuole maggiormente colpite e sono quelle che ricadono nell’area compresa tra Torre Angela, Tor Bella Monaca, Torrenova, San Biagio Platani. I primi interventi, ha assicurato Franco, riguarderanno quattro plessi in tutto. Lavori quanto mai urgenti visto che anche nella notte tra il 27 e il 28 febbraio ignoti sono entrati nella scuola dell'infanzia Amici di Peter Pan a Tor Bella Monaca ma senza rubare nulla o danneggiare la struttura.

Ronde per le strade

L’incontro, che si è tenuto presso il Teatro “Orlando Borzi”, nel plesso “Dario Pagano” di via Poseidone, non è cominciato bene, con i presenti che hanno espresso tutto il loro disagio per quanto stava accadendo nel territorio. Soprattutto, i genitori si sono detti esasperati nell’essere costretti, a quanto hanno detto, a fare le ronde per scoraggiare i malintenzionati. Una scelta alla quale sono stati quasi costretti dopo tutti i furti subiti.

Nicola Franco ha promesso, almeno per quanto riguarda il plesso di via Crupi, un intervento “immediato” con i fondi della manutenzione ordinaria per sistemare la porta d’emergenza, che è stata rotta, ed una finestra. Piccoli lavori che non risolvono, di certo, il problema. Per questo, il minisindaco ha scritto direttamente al primo cittadino di Roma, Roberto Gualtieri, per chiedere, nella prossima variazione di bilancio, lo stanziamento di 1 milione e 300 mila euro per mettere in sicurezza nove istituti del territorio: infanzia Antonio Crupi in via Torraccio di Torrenova, infanzia Lea biagini piazzale Paradisee, infanzia Amici di Peter Pan su via Panzera, nido Centro Colori di via Mitelli, infanzia Mondolandia in via della Tenuta di Torrenova, infanzia Grillo Parlante in via Mitelli, infanzia Archimede e nido Anatroccolo su via Acquaroni. Le prime quattro sono le strutture che avranno la priorità rispetto alle altre.

Allarmi perimetrali e grate

“Abbiamo preparato un piano per quattro scuole, compresa quella di via Crupi, ed abbiamo già chiesto i fondi necessari al Campidoglio” spiega Franco a RomaToday. L’idea è quella di partire dalla Crupi, Biagini, Cento Colori e Peter Pan per installare “allarmi perimetrali, grate e una sala blindata. In quest’ultima sarà possibile, alla chiusura della scuola, riporre le lavagne elettroniche, i tablet e tutte quelle cose di valore che diventano bersaglio dei ladri”. L’idea è quella di partire con quattro plessi per poi intervenire, allo stesso modo, nelle altre scuole maggiormente bersagliate. “Abbiamo anche interloquito più volte col prefetto che è a conoscenza di questa situazione. Ho chiesto anche ai carabinieri una maggiore attenzione ma le risorse sono quelle che sono”.

Boom di furti

Mentre dal Campidoglio è stato annunciato un potenziamento del sistema di sicurezza, con l’installazione di sistemi di antifurto collegati direttamente con il 112, le scuole del territorio del VI municipio continuano ad essere colpite. Da Castelverde alla scuola di via Acquaroni presa di mira in diversi plessi e che, a dicembre del 2023, era stata violata già sette volte. I ladri hanno fatto visita anche agli “amici di Peter Pan” a Tor Bella Monaca, tanto che i genitori si sono ritrovati in un sit in per chiedere uno “stop” alle effrazioni. Una manifestazione che non ha avuto gli effetti sperati visto che, come detto, nella notte tra il 27 e il 28 febbraio ignoti sono nuovamente entrati nella strututtura. Di seguito la lista di tutte le effrazioni avvenute nelle scuole del territorio del VI municipio da aprile 2023 a febbraio 2024:

effrazioni scuole

Attualmente, delle nove scuole individuate, solo la Cento colori e Grillo Parlante hanno grate e tapparelle anti intrusione. Nessuna ha allarmi perimetrali e i plessi Amici di Peter Pan, Crupi e Lea Biagini, tra le più colpite, non hanno neanche l'allarme interno. Ovviamente, nessun plesso è dotato di un locale blindato che, secondo le stime, costerebe 15 mila euro ad istituto.