Municipio VI: lavori in corso per abbattere le barriere architettoniche

Lavori in corso a viale Cambellotti, nella sede del Municipio Roma VI delle Torri. L’obiettivo è rendere la ‘casa dei cittadini’ accessibile a tutti, normodotati e disabili. “Stiamo lavorando per risolvere le criticità, adegueremo anche i parcheggi” ha spiegato al nostro giornale Chiara Del Guerra, assessora ai lavori pubblici della giunta Franco.

Da qualche giorno, nella sala consiliare del Municipio VI, sono stati avviati i lavori per la realizzazione di uno scivolo che consenta ai cittadini in carrozzina di accedere all’area attualmente riservata alle commissioni. L’ingresso all’aula ‘Papa Giovanni Paolo II’ è collocata a piano strada, pertanto, è di facile accesso. L’impedimento, fino ad oggi, era rappresentato dai gradini utili a salire nella zona dove si svolgono le riunioni di commissione e si accede poi agli scranni dei consiglieri.

“Gli operai stanno lavorando velocemente – ha puntualizzato Del Guerra – in pochi giorni l’opera sarà consegnata”. Altri interventi previsti per l’abbattimento delle barriere architettoniche nella sede municipale riguardano l’ingresso da via di Tor Bella Monaca (denominata lo ‘stradone’). In questo caso, come anticipato dalla delegata ai lavori pubblici della giunta Franco, verrà installato un totem visibile dalla strada e una piattaforma che consentirà a una pedana di essere messa a livello così da poter essere fruita dai cittadini in carrozzina. L’opera rientra all’interno del progetto previsto dalla precedente amministrazione, la giunta Romanella, che aveva inserito ‘il corridoio verde’ in un progetto di bilancio partecipativo già approvato. Per questi lavori sono già stati avviati i carotaggi dei terreni che dovranno stabilire la fattibilità dell’opera.

Infine, un restyling è previsto anche per i parcheggi del Municipio, dal lato di via Parasacchi con l’adeguamento a norma delle postazioni riservate ai disabili. All’interno dello stesso spazio sono in programma anche i ‘parcheggi rosa’ dedicati a donne incinte.