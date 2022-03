Cinque nuove rotatorie nel Municipio VI

La giunta Franco ha deciso: alle Torri ci saranno cinque nuove rotatorie che interesseranno principalmente le vie Casilina e Prenestina. “Abbiamo dato mandato agli uffici di predisporre i bandi di gara per gli studi e i progetti preliminari” ha spiegato Nicola Franco, presidente del Sesto Municipio.

Cinque rotatorie per sostituire cinque impianti semaforici. È questo l’obiettivo di viale Cambellotti nei prossimi mesi. Un impegno preso in giunta, nei giorni scorsi, approvando una direttiva che dà il ‘via’ ai progetti e ai bandi di gara. Se su via Prenestina è ipotizzata la realizzazione di una sola rotatoria (all’intersezione con via dell’Acqua Vergine e via di Torrenova), sono cinque, invece, gli interventi di lavori pubblici previsti su via Casilina. Si tratta delle intersezioni con Grotte Celoni, via di Vermicino, via Belon e via Siculiana.

Quest’ultima rotatoria è attesa da anni: già nel 2019 gli abitanti del quartiere hanno messo in scena un sit-in, poi si è svolto un sopralluogo della commissione ma nulla è stato fatto nonostante sia spesso teatro di incidenti. “Con questi interventi accorciamo i tempi di percorrenza da un quartiere all’altro del nostro territorio - ha concluso Nicola Franco – Stiamo diventando il municipio del futuro”.