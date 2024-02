"Si sono picchiati in municipio": la denuncia e la ricostruzione. Ecco cosa è successo

C’erano state le proteste ed i problemi durante le discussioni sull’aborto, le dimissioni in blocco dei capigruppo, gli attacchi all'ex assessora alla scuola e le improvvise spaccature su biblioteche e nuovi mercati. Nel VI Municipio è difficile annoiarsi ma quanto accaduto nell’ultima seduta della commissione lavori pubblici sembrerebbe segnare un punto di non ritorno. Nonostante le versioni raccolte da RomaToday riportino fatti dissimili tra loro, la rissa tra due esponenti di Fdi a causa della quale è poi stato coinvolto il capogruppo del Pd, Fabrizio Compagnone, rimane molto grave a prescindere dai danni riportato dall'esponente dem.

I fatti

Andiamo con ordine. Venerdì 16 febbraio si teneva una seduta della commissione lavori pubblici e mobilità. Niente di eccezionale, visto anche l’ordine del giorno di soli due punti. Si doveva approvare un precedente verbale e decidere come intervenire su una strada particolarmente dissestata, via Santa Teresa di Riva.

Ad un certo due consiglieri di Fdi cominciano a battibeccare in maniera animata per argomenti non inerenti ai temi discussi. Ne nasce un diverbio che porta i meloniani al contatto. A quel punto, sarebbe volata “una manata” o “un cazzotto”, a seconda delle versioni, che ha colpito alla nuca Fabrizio Compagnone, intervenuto per dividere i due contendenti. Se i dem dicono che il loro esponente sia stato colpito da un pugno, fonti interne della maggioranza raccontano di una manata che lo ha preso di striscio, senza gravi conseguenze. Inoltre, da Fdi assicurano che i due consiglieri, dopo poche ore, si erano chiariti telefonicamente.

Nessuna denuncia e solidarietà

Compagnone ha deciso di non presentare denuncia per quanto accaduto ma le reazioni politiche, dopo il fatto, sono state tantissime e tutte per sottolineare il clima di “ostilità nei confronti dell’esponente dem”. "È assolutamente inaccettabile quanto accaduto – dice, in una nota, la presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana Celli - siamo di fronte a un caso grave e assurdo. La dialettica politica non deve mai superare i limiti del sano confronto, in qualsiasi sede. Lo dobbiamo innanzitutto alla fiducia dei cittadini, dei territori che amministriamo e al rispetto delle istituzioni. L’invito è a svolgere con responsabilità il nostro ruolo e a onorare al meglio il nostro mandato".

Sulla stessa line anche il segretario romano del Pd, Enzo Fosichi, che parla di “sede istituzionale scambiata per un ring” chiedendo, inoltre, provvedimenti da parte della premier Giorgia meloni nei confronti dei due consiglieri. “La destra si spacca, due membri di FdI della commissione Lavori pubblici litigano, il nostro capogruppo prova a separarli e purtroppo finisce per essere lui l'aggredito. La mia solidarietà a Fabrizio. Non è più accettabile un comportamento del genere all’interno delle istituzioni” la posizione della consigliera regionale Pd e coordinatrice della segreteria romana Emanuela Droghei.

La vicenda verrà valutata

Come detto, fonti interne a Fdi hanno raccontato una versione dei fatti differenti rispetto a quella del Pd. Non è stato negato il “contatto” ma l’entità dello stesso. Insomma, sarebbe servito il Var ma rimane, in ogni caso, il fatto in sé, comunque grave. Per questo, la costituente territoriale di Fratelli D'Italia ha comunicato che la vicenda è stata inviata in commissione “garanzia e disciplina” del partito, dove verrà valutato il comportamento tenuto dai due consiglieri per gli eventuali provvedimenti.

“Con l'occasione – si legge in una nota - esprimiamo la nostra solidarietà al capogruppo del Pd Compagnone, lo ringraziamo per il senso di rispetto delle istituzioni, che ha dimostrato, e siamo lieti di poter apprendere che detto episodio non ha arrecato, allo stesso, ulteriori conseguenze”.