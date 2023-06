Condoni edilizi inevasi, dal VI municipio arriva la proposta per smaltire le pratiche

Una risoluzione che verrà presentata in tutti i municipi per arrivare, infine, sui banchi dell'assemblea capitolina. Il consiglio del VI Municipio ha approvato un documento che contiene, al suo interno, delle proposte per snellire le pratiche relative ai condoni edilizi. L’ufficio condoni di Roma, che fa parte del dipartimento Pau, ha da anni difficoltà ad evadere le domande, con circa 180mila documenti in attesa di essere evasi. Per questo Marco Guercioni, consigliere municipale di Fdi, ha deciso di avanzare delle proposte che potrebbero rendere più veloce il lavoro degli uffici.

Pratiche a rilento

Le difficoltà nello smaltimento delle pratiche sono aumentate nel corso del tempo, complice ad esempio anche il covid che ha tenuto praticamente chiusi gli uffici di Roma Capitale per circa due anni. Tanti i tentativi fatti per rispondere alle esigenze della cittadinanza che non può e non vuole attendere mesi, se non anni, per accedere o meno ad un condono. Un problema che si sente ancora di più nel VI municipio, quartiere, si legge nella risoluzione, “sorto grazie all’edilizia spontanea degli anni ’60 e a seguire, senza la previsione di un piano regolatore generale che ne regolamentasse l’attività edificatoria”. Con l’ovvia conseguenza, ad oggi, della necessità di sanare diverse situazioni non in regola.

La proposta

Uno degli obiettivi della proposta è quello di uniformare le pratiche, istituendo un “ufficio di coordinamento” in grado anche di indirizzare in modo omogeneo la normativa vigente, in continua evoluzione. L’idea è quella poi di realizzare uno “sportello condono edilizio”, attivare un numero verde e riordinare il “servizio archivio”. Condizione necessaria, però, rimane sempre quella della digitalizzazione dei fascicoli relativi alle domande di condono. In questo caso, si prevede la realizzazione di veri e proprio “fascicoli virtuali” dove, in base al numero di protocollo, viene collegata tutta la documentazione che risulta presentata.

Quello che Guercioni sottolinea è che le pratiche rimaste inevase, nel corso degli anni, sono state anche spostate da un ufficio all’altro (a volte anche smarrite) in attesa di essere prese in carico. Questa situazione ha comportato una carenza documentale per quelle persone che si sono affidate, ad esempio, alla procedura semplificata con modalità telematica: una procedura più veloce ma che si inceppa se mancano, appunto, determinanti documenti.

Un tunnel senza uscita

Marco Guercioni, consigliere di Fdi e primo firmatario della risoluzione approvata, ha spiegato a RomaToday il perché della proposta: “Da molti anni assistiamo inermi allo stallo totale dell’ufficio condono di Roma Capitale. Sono circa 180 mila le pratiche ferme. I cittadini richiedenti attendono anni ed anni, quando tutta la documentazione è conforme, il rilascio del condono edilizio. Non parliamo delle difficoltà affrontate quando le pratiche vengono rigettate per mancanza di documentazione integrativa. Si è costretti a ripartire da capo. Un tunnel senza via di uscita per migliaia di cittadini che non riescono a sanare la propria condizione immobiliare”.

VI municipio

Una situazione, continua Guercioni, ancor più grave in un territorio come quello del VI municipio, “sorto soprattutto con l’edilizia spontanea. Di situazioni da sanare ce ne sono a migliaia. Non è possibile continuare su questa strada dove è la burocrazia a farla da padrona. Ecco perché ho presentato prima in commissione urbanistica, della quale sono presidente, e poi in consiglio municipale una risoluzione volta a portare all’attenzione del sindaco Roberto Gualtieri e della sua giunta alcune semplici proposte per snellire le procedure e dare risposte ai cittadini”.