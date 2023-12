VI municipio: rimpasto di fine anno per la giunta del presidente Franco

Via Flavia Cerquoni, dentro Cecilia di Fede, ex candidata come consigliere nel municipio VIII e, come la sua collega, in quota Lega. È questa la novità di fine anno che arriva dal VI municipio delle Torri. Il presidente Nicola Franco, dopo l’addio di Cerquoni andata a Pomezia, ha effettuato un rimpasto di giunta, con alcune deleghe, anche pesanti, passate ad altri assessori.

A metà novembre, dopo la nomina come vicesindaca di Pomezia, Flavia Cerquoni, assessora a scuola, patrimonio e sport nel municipio di Tor Bella Monaca, presentava ufficialmente le sue dimissioni lasciando, così, un vuoto nella squadra di Franco. Lacuna colmata con la nomina, abbastanza a sorpresa, di Cecilia di Fede la quale, tra l’altro, è coordinatrice del Carroccio nell’VIII municipio.

Le deleghe

Di Fede non raccoglierà tutte le deleghe che un tempo erano di Cerquoni. Le sono state assegnate le politiche educative scolastiche, politiche giovanili, della famiglia, benessere e corretti stili di vita e l’importante delega al patrimonio.

Cambi

La delega allo sport, quindi, passa al riconfermato vicepresidente Andrea La Fortuna il quale, vista anche la sua attività di carabiniere, mantiene la delega alla sicurezza. Oltre allo sport, la Fortuna si occuperà anche di affari generali e protezione civile.

Chiara Del Guerra ha ricevuto la delega all’edilizia scolastica, prima competenza di Cerquoni, ma ha “ceduto” i lavori pubblici a Giovanni Raiola il quale, tempo addietro, aveva preso, sempre da Del Guerra, la delega alla mobilità. Raiola, a sua volta, si era visto “togliere” la delega all’ambiente, andata all’assessore Bonelli insieme a quella al commercio.

Di seguito la nuova composizione della Giunta del VI Municipio:

"Esprimiamo i migliori auguri di buon lavoro al neo assessore del Municipio VI di Roma Cecilia di Fede. Professionista affermata e attivissima nel campo del volontariato, si occuperà di scuola, patrimonio e politiche della famiglia” dichiarano, in una nota, Angelo Valeriani e Maurizio Politi, segretario provinciale della Lega a Roma e componente del direttivo cittadino. "Cecilia raccoglie il testimone di Flavia Cerquoni, oggi vicesindaco di Pomezia, che ringraziamo per il grande lavoro svolto nell'interesse di questo territorio. L'impegno prosegue con grande responsabilità e competenza per il futuro del Municipio VI e le grandi sfide che lo attendono con il Giubileo e il Pnrr. Insieme con l'assessore Cristiano Bonelli – aggiungono - che aggiunge alle sue deleghe le importantissime tematiche dell'ambiente e del commercio, la Lega si dimostra perno indispensabile della giunta e del consiglio municipale. Grazie alle nostre presidenti di commissioni, al nostro capogruppo e ai consiglieri tutti, il nostro partito può contare su una squadra forte e radicata che grazie al proprio lavoro ha rimesso le esigenze del territorio al centro dell'azione politica e amministrativa della maggioranza"

Scelte misteriose

Critica le ultime scelte di Nicola Franco l’esponente del Flavio Mancini. “Appare quanto meno stravagante l’idea della Lega di mettere come assessore sul VI Municipio una persona che non conosce il territorio – attacca Mancini, come riporta l’agenzia Dire - e non ha mai ricoperto cariche amministrative ed istituzionali".

Secondo Mancini la nomina di Di Fede è strana anche per le idee dell’esponente leghista. Recentemente, Franco era stato travolto dalle polemiche per il sostegno dato alla proposta di legge di iniziativa popolare contro l’aborto, promossa da associazioni ultracattoliche. Di Fede, invece, da quello che dice Mancini, ha “sempre sostenuto una linea favorevole alla maternità surrogata, all`aborto e alla comunità Lgbtq . Matteo Salvini e il presidente Franco hanno sconfessato anche questa linea che di fatto vede allontanare per ignoti motivi una assessora con posizioni precise e ne lanciano una che rappresenta il contrario assoluto. Una scelta incomprensibile se si pensa che la delega alla Famiglia era stata chiesta proprio dall`ex assessora Cerquoni che l`ha portata avanti con atti concreti mentre oggi tale delega si ritrova nelle mani di chi sostiene il contrario".

Per Mancini questo tipo di avvicendamento, per quanto concerne il tema dei diritti, “è visto di buon occhio ed è forte la speranza di iniziare un percorso nuovo che mette al centro i diritti e le persone senza più dover affrontare situazioni preistoriche che negli ultimi due anni abbiamo dovuto vedere e sentire. Che sia cambiato il presidente Franco? Che si sia istituzionalizzato e finalmente ha capito cosa vuol dire democrazia e libertà? Chissà cosa ne penseranno i vertici della Lega e di Fratelli d’Italia" conclude Mancini.