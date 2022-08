Municipio VI: il Tar reintegra Pomponio, il minisindaco la caccia di nuovo

"L’attuazione delle linee programmatiche non ha avuto nessuna delle sue parti concretamente realizzata" (tra cui creazione di orchestra, sfilate annuali, apertura del polo museale e premi), "il mancato utilizzo di tutte le risorse del bilancio di esercizio, e ancora possibili fattispecie di conflitto di interessi e prese di posizione di contrarietà in giunta. Sono queste, in breve, le motivazioni usate da Nicola Franco, presidente del municipio Roma VI delle Torri, per cacciare una seconda volta l’ormai ex assessora alla Cultura di viale Cambellotti, Rita Pomponio, storica e giornalista.

La sua nomina risale allo scorso 2021: Rita Pomponio è assessora della giunta Franco fin dalla prima ora. Studiosa del patrimonio archeologico delle Torri, autrice di numerosi saggi e fondatrice del Premio Jean Coste, è stata cacciata dal Municipio VI a maggio di quest’anno. Non sono mancati in questo periodo episodi poco felici nelle stanze di viale Cambellotti. In tanti hanno raccontato di litigi e commissioni particolarmente concitate. Dopo la revoca dell’ex delegata alla cultura – motivata dalla mancanza di un rapporto fiduciario – Pomponio è ricorsa al Tar.

Il Tribunale Amministrativo Regionale, con una sentenza emessa nei primi giorni di agosto -sostanzialmente – annullava la revoca per difetto di motivazione. Raggiunta da chi scrive, in quella occasione, Pomponio aveva detto: "Spero soltanto che dopo trent'anni di impegno gratuito nelle scuole del municipio per divulgare la conoscenza storico-archeologica di questa mia amata terra, mi lasceranno lavorare con l'impegno e l'amore che ho sempre dimostrato per questo territorio. Se così non fosse continuerò, come ho sempre fatto, nella mia ricerca per valorizzare le bellezze di un territorio straordinario, ma troppo spesso tristemente dimenticato". Ma così non è stato. Quando Franco ha ricevuto la notifica della sentenza ha emesso una nuova ordinanza di revoca. Ad oggi nelle sue mani ci sono le deleghe all’ambiente e alla cultura.