Da Tor Bella Monaca a Corcolle, il VI è il regno dell'astensionismo: in una sezione ha votato un elettore su dieci

Lavori di rigenerazione da 125 milioni di euro. Blitz per fermare gli spacciatori e liberare locali occupati. Giornate della legalità per presidiare i luoghi più difficili al fianco di associazioni ed attivisti. Si pensava che grazie ad una presenza più costante delle istituzioni qualcosa sarebbe cambiato, quanto meno a livello di partecipazione nella vita politica di chi abita e vive il VI municipio. Invece, anche in occasione delle elezioni europee 2024, Roma est ha fatto registrare i più bassi livelli di affluenza al voto di tutta la città, appena il 33,89% (a Roma ha votato il 43,58%), con alcune sezioni dove non si è andati oltre il 10%. Un dato allarmante per un territorio dove la politica, evidentemente, è vista più come un male necessario che come un’opportunità.

Record negativo

Questa scarsa affluenza è l’ennesimo record negativo del VI municipio. Andando indietro nel tempo, alle regionali del 2023 era andato a votare solo il 27,55% degli aventi diritto. Alle politiche del 2022 il sesto era stato, nuovamente, il municipio con l’affluenza più bassa con il 56,31% contro un media cittadina del 65,33%. Neanche le elezioni del sindaco spingono i residenti del territorio alle urne: nel 2021, il 42,85% era andato a votare, percentuale scesa al 32,45 al ballottaggio. Al ballottaggio per l’elezione del presidente municipale nel 2021 si era recato ai seggi il 32% degli elettori.

Ci vuole del tempo

Il messaggio che arriva è chiaro: chi vive a Roma est non riesce ad essere coinvolto a livello politico. “Quando le persone non partecipano e non votano la colpa è la nostra - dice, a RomaToday, la consigliera capitolina del Pd, Nella Converti - si è convinti che votare non possa cambiare le cose. Credo che ci voglia del tempo, visto tutto quello che stiamo facendo, per avere delle risposte”. Perché di cose, non solo a Tor Bella Monaca sono state fatte ma, evidentemente, tutto questo non basta a cancellare “40 anni di abbandono. È difficile che dopo due mesi di interventi si abbia chissà quale riscontro. Se c’è qualcuno che oserà dire che investire sul sesto sia tempo perso o i 110 milioni per il Ferro di cavallo siano soldi pubblici buttati sarò la prima a difendere questi progetti. È proprio con l’isolamento e la mancanza investimenti che la gente si è allontanata dalla politica”.

Affluenza anche sotto il 10%

Ci sono alcune sezione dove il dato sull’affluenza è deprimente. Nelle 742 e 744, sono andati a votare il 9,89% e l’8,87% degli aventi diritto. Siamo proprio su via dell’Archeologia, la zona dove si stanno portando avanti i lavori di rigenerazione. Anche su via Merlini le cose non sono andate meglio, con percentuali dal 10,92% al 12,95%. Secondo il capogruppo municipale del Pd, Fabrizio Compagnone, la scarsa affluenza è da imputare ai tristi primati del territorio. “Sono dati allarmanti, in perfetta linea con gli indici sociali, economici, culturali, dispersione scolastica che raccontano questa parte di Roma. Questi sono i sintomi, la conseguenza è l’astensionismo alle urne – dice Compagnone - c’è bisogno di un intervento da parte dello Stato, in accordo con tutte le principali istituzioni, per risolvere tutti i sintomi dell’astensionismo”.

“Bisognerebbe far capire alle persone quanto poi la politica decide per loro – dice Laura Arnetoli, del Movimento 5 Stelle - le europee sono sottovalutate, vengono viste in maniera distante e nei quartieri periferici ancora di più. Da una parte si può capire ma non si giustifica. L’astensionismo è dilagante io ho notato che ultimamente c’è propria una campagna, soprattutto social, dove si invita la gente a non andare a votare. Vorrei dire ai cittadini di andare almeno a votare annullando la scheda, occorre far vedere che uno esiste”.

Il trend è cambiato

Vede il bicchiere mezzo pieno il presidente del VI Municipio, Nicola Franco. "Siamo passati da 49 mila votanti delle regionali a 59 mila delle europee, hanno votato 10 mila persone in più - dice a RomaToday - è un trend che si inverte per la prima volta". Secondo il minisindaco si è votato meno dove si è avvertita maggiormente l'assenza dello Stato: "A Tor Bella Monaca su 700 persone col diritto al voto hanno votato circa in 70. C’è una sorta di menefreghismo da parte dei cittadini. Intanti ragionano come se certi quartieri facciano "stato a sé". Insomma, non votare diventa una cosa normale". Franco ricorda che solo "che governa può cambiare le cose, per questo serve votare. Questa mentalità fa fatica ad attecchire". Il minisindaco sottolinea, ancora, come "in alcune zone ci siano state percentuali di affluenza in linea con Roma. Il voto nel VI municipio va analizzato quartiere per quartiere".