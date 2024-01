VI municipio, la Lega dichiara “guerra” ai mini market

Le restrizioni imposte da Roberto Gualtieri non bastano. Nel VI Municipio delle Torri, quello con la percentuale più alta di Roma per stranieri residenti, è partita una raccolta firme per chiedere lo stop alle nuove aperture di mini market. Un’iniziativa “anti bangla” che punta anche ad inasprire quanto stabilito dal Campidoglio di recente con l’ordinanza “anti mala movida”. Per il Carroccio queste attività dovrebbero abbassare le serrande alle 20 invece che alle 22 e non solo il week end ma per tutta la settimana.

L’ordinanza anti bangla

La raccolta firme è stata avviata pochi giorni dopo l’emanazione dell’ordinanza con la quale il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha disposto la chiusura dei locali, in particolare i mini market, dalle 22:00 alle 5:00 del giorno dopo, dal 19 gennaio 2024 fino al 5 maggio 2024. Un provvedimento che era stato chiesto anche dal VI Municipio, inserito nell’ordinanza per il terzo anno consecutivo.

Raccolta firme

Secondi i consiglieri leghisti, però, questo non basta. I mini market dovrebbero chiudere tutti i giorni alle 20:00 e riaprire il giorno dopo. “Partiamo con questa raccolta firme per raccogliere le tante lamentele dei cittadini in preda alla malamovida – dice, a RomaToday, il consigliere Alessio Rotondo - avevamo già richiesto al Sindaco di prorogare la chiusura anticipata dei minimarket dalle 22 di sera alle 20 per restituire parte della legalità, con controlli mirati. Spesso queste attività restano aperte creando disagi e senza una mappatura commerciale del territorio si rischia l'anarchia economica. La tutela del patrimonio deve esserci anche nei confronti dei cittadini romani di periferia”. Non solo. La Lega nella raccolta firme chiede anche un giro di vite sulle future aperture in tutta la città.

Come raccontato in un approfondimento nella sezione dossier, gli alimentari gestiti da stranieri sono in forte espansione nonostante i margini di guadagno non siano così ampi e molti abbiano delle difficoltà anche a pagare gli affitti ai proprietari delle mura dei negozi.

Sensibilizzare il Campidoglio

È ovvio che è difficile, se non impossibile, vietare d’ufficio l’apertura di nuove attività. La raccolta firme, come spiega a RomaToday la presidente della commissione commercio in VI Municipio, Vanda Raco, serve soprattutto “a sensibilizzare il Campidoglio ed i cittadini su questo tema. Vediamo aprire in continuazione nuovi mini market. Il vero problema, però, è legato agli orari di chiusura. Avevamo già chiesto di estendere l’ordinanza a partire dalle 20:00 e non solo nei week end ma per tutta la settimana. Parliamo di attività che invadono gli spazi pubblici e che, spesso, non rispettano le normative. Purtroppo ci sono pochi mezzi e personale della polizia locale ed i controlli, quindi, diventano difficili. Il sindaco deve capire che la mala movida non c’è solo al centro. Il Campidoglio deve trovare un modo per dare una stretta a nuove licenze e non solo per il centro”.

Il problema non riguarda solo chi va a prendersi la classica “birra al bangla” in piena notte. “Ci sono criticità di carattere igienico, specialmente per le frutterie che lasciano le merci su strada e vicino a delle vie molto trafficate. Qui parliamo di un vero e proprio danno ambientale e di una scarsa tutela del consumatore. Poi – continua Raco – i cittadini ci segnalano di continui scarichi di merce anche all’una o alle due di notte, altra cosa che non si potrebbe fare”.

“Il sostegno alle imprese locali del territorio deve partire anche da un serrato controllo delle attività commerciali – sostiene a RomaToday il consigliere Giuseppe Ferone - affinché tutte operino secondo il rispetto delle normative vigenti, commerciali e sanitarie. Minimarket e frutterie sono spesso simbolo di microcriminalità. Purtroppo nei pressi di questi punti vendita, soprattutto a tarda ora notturna, accade di tutto. Si mette a repentaglio la stabilità dei quartieri. Serve una maggiore coesione, con controlli serrati e come maggioranza di questo territorio vigileremo affinché ciò avvenga”.

No alle strumentalizzazioni

Critica l’iniziativa della Lega Flavio Mancini, esponente del Partito democratico e componente della commissione commercio nella quale, sottolinea a RomaToday, ci sono “tre esponenti della Lega tra i quali la presidente, il vice presidente e con l’assessore sempre in quota Lega. Con il libero mercato dovrebbero sapere che determinate pretese sono complicate, si impegnassero piuttosto a far fare controlli sulle merci e sullo stato di pulizia dei locali dove viene esercitata l’attività. Essendo loro in maggioranza non è più tempo di raccogliere le firme, si concentrassero a fare quello per cui i cittadini li hanno votati, lavorare per migliorare il territorio e aumentare il livello di sicurezza, legalità e decoro. Come membro della commissione commercio, sono a disposizione è aperto a soluzioni fattibili e migliorative, prendo però le distanze da strumentalizzazioni politiche”.