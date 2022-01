Municipio VI: la Protezione civile ancora senza casa, in arrivo una soluzione momentanea

C’è una soluzione temporanea sul tavolo del Municipio VI per dare ‘una casa’ ai gruppi di Protezione civile impegnati sul territorio delle Torri. Il progetto prevede l’allestimento di uno spazio nel ‘pratone’ del liceo ‘E.Amaldi’, nell’appezzamento di terreno tra via di Tor Bella Monaca e via Amico Aspertini, dove ora sorge una baraccopoli. “Un’iniziativa in vista della campagna antincendio” ha spiegato il minisindaco Nicola Franco.

Sono sei i gruppi di Protezione civile che operano sul territorio delle Torri: di questi, solo due hanno una sede. Nei giorni scorsi sono stati chiusi anche gli spazi dedicati al gruppo ‘Falchi blu’ di via Berneri perché la struttura – a seguito della ridefinizione dei confini municipali – è stata acquisita dal Settimo Municipio non appartenendo di fatti più alle Torri. “Ci vengono proposte solo soluzioni indecorose” hanno spiegato dalla Protezione Civile che in più occasioni ha lanciato appelli attraverso il nostro giornale per avere una sede degna dell’attività che da anni svolge sul territorio.

“La baraccopoli sarà sgomberata agli inizi di marzo – ha annunciato Franco – Dopo la bonifica, verranno installate sei postazioni, una per ogni gruppo. Chiederò i container al Dipartimento di Protezione civile, un vascone per l’approvvigionamento”. Ha concluso: “In questa maniera terremo pulita l’area, daremo una soluzione – seppur temporanea – alla Protezione civile e fronteggeremo la stagione degli incendi”.