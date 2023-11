Protesta contro la legge "anti aborto", scatta la bagarre in municipio

La protesta contro la legge anti aborto è sfociata in un parapiglia in un luogo dove, solitamente, certe cose non dovrebbero accadere. Attimi di tensione durante l’ultimo consiglio del Municipio VI delle Torri, riunito giovedì 16 novembre per ascoltare la relazione annuale del minisindaco Nicola Franco. Fuori dalla sede municipale di via Ciambellotti si erano dati appuntamento le attiviste di Libera di Abortire insieme ai Radicali italiani, il Partito democratico di Roma, i Giovani democratici di Roma e altre realtà associative. L’obiettivo era quello di protestare contro la scelta del sesto di promuovere, tramite i propri canali social, la proposta di legge di iniziativa popolare che vorrebbe imporre alle donne che vogliono abortire di ascoltare il battito del cuore del feto durante l’interruzione di gravidanza.

La protesta

La protesta è cominciata fuori dall’aula, durante lo svolgimento della relazione. I manifestanti, poi, sono stati fatti entrare per assistere al consiglio e tre di loro hanno anche preso la parola per criticare l’atteggiamento della maggioranza del VI Municipio, l’unico a guida centrodestra. I toni e gli animi, però, si sono accesi tanto che a un certo punto la situazione è degenerata. Sono dovute intervenire le forze dell’ordine lì presenti per riportare la calma e fare in modo che la giornata si concludesse senza ulteriori scossoni.

La proposta di legge

La proposta di iniziativa popolare “Un cuore che batte”, promossa dall’associazione “Ora et lavora in difesa della vita”, vorrebbe introdurre nell’articolo 14 della legge 194 sull’interruzione di gravidanza un comma che permetta al medico che effettua la visita che precede l’aborto a far vedere alla donna “il nascituro che porta nel grembo e a farle ascoltare il battito cardiaco dello stesso”. Una pratica ritenuta, secondo molti, disumana.

Accuse

Come detto, i toni si sono accesi dopo l’ingresso in aula dei manifestanti, tanto che sono volate parole pesante dai banchi dei consiglieri. Si è arrivati anche al contatto fisico senza, però, gravi conseguenze per quanto riguarda l’incolumità delle persone. Le due “fazioni”, intanto, si accusano reciprocamente di aver innescato le tensioni che hanno poi fatto degenerare il confronto.

La posizione della maggioranza

Il presidente del VI Municipio, Nicola Franco, ha parlato di un grave “colpo alla democrazia”. “L’aula ha democraticamente accolto la richiesta dei ‘democratici’ di parlare – ha dichiarato Franco in una nota - e sono stati dati 3 minuti di parola a tre ragazzi diversi. Al momento delle risposte alle loro richieste, però, i ‘democratici’ hanno democraticamente provocato le istituzioni, costringendo le forze di polizia a intervenire cacciando, tra i facinorosi più agguerriti, persino dei consiglieri municipali del Pd di altri municipi. È la vergogna dei ‘democratici’ tra virgolette, di quelli che sbandierano diritti ma poi si dimenticano doveri e rispetto. La democrazia ha visto l’ennesima pagina scura, anzi rossa, della sua storia. Grazie alle Forze dell’Ordine per essere riuscite a controllare la situazione, nonostante le provocazioni dei facinorosi”.

Reazioni anche da parte della Lega, con il capogruppo Giuseppe Ferone il quale, oltre a condannare “senza se e senza ma ogni forma di violenza, fisica o verbale” a sottolineato come certe scene facciano ”solo del male ai cittadini e contribuiscono sempre di più ad allontanare la politica dai territori”. Ferone ha anche evidenziato come i manifestanti avrebbero “aggredito verbalmente un consigliere del gruppo”.

Si tratta, in questo caso, di Emanuele Licopodio, il quale ha commentato anche sui social quanto accaduto

Ai microfoni di RomaToday è intervenuta anche l’assessora alla famiglia, Flavia Cerquoni: "Da sempre tuteliamo la vita fin dal suo concepimento. Credo che il nostro compito sia quello di fornire alle donne che affrontano la gravidanza tutto il sostegno sociale ed economico necessario. Sosteniamo la maternità e le future mamme. Far sentire il battito del bimbo può aiutare a far riflettere quelle mamme che si trovano in una situazione di estrema difficoltà e pensano che l'unica soluzione sia abortire. L'aborto lascia ferite profonde e non rimarginabili. I toni ed i modi della protesta di ieri sono stati fuori luogo ed antidemocratici, parlavano senza aver neanche letto il progetto di legge. Purtroppo, una piccola minoranza che urla fa più eco di una maggioranza silenziosa che crede e sostiene la maternità”.

La posizione dei manifestanti

In serata, Partito democratico di Roma, i Giovani democratici e Libera di abortire hanno diramato un comunicato congiunta nel quale danno la loro versione dei fatti. In sintesi, gli interventi esposti in aula da parte dei manifestanti contro la proposta di legge “sono stati oggetto di insulti e derisioni sfociati poi in effettive aggressioni. I toni aggressivi utilizzati dal presidente del Municipio, Nicola Franco sono inaccettabili e lesivi della libertà di espressione, essenza e fondamento delle istituzioni democratiche di cui anche lui è rappresentante. Ad esacerbare ulteriormente il clima, il consigliere Licopodio ha poi aggredito fisicamente alcun* compagn*, rendendo necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Ancora una volta sono stati utilizzati metodi squadristi e violenti per mettere a tacere il dissenso. Ancora una volta si è provato a mettere a tacere il dissenso con la violenza. Tutto ciò è contrario al senso stesso delle istituzioni democratiche e per questo chiediamo le immediate dimissioni del presidente Franco. Sui diritti non si contratta".

Dura condanna anche da parte della consigliera regionale e coordinatrice della segreteria del Pd Roma, Emanuela Droghei: "Sono senza parole per quanto avvenuto in VI Municipio. Un fatto grave e senza precedenti. Membri della maggioranza municipale hanno aggredito alcuni esponenti del Partito democratico, con il presidente Franco che ha aggredito, con toni inaccettabili, chi stava intervenendo". Il segretario del Pd Roma, Enzo Foschi, ha espresso solidarietà nei confronti dei manifestanti condannando, invece l’atteggiamento della maggioranza.