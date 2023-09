Rifiuti, Ama programmerà la sostituzione dei cassonetti inservibili presenti nel VI municipio

Alcuni erano stati vandalizzati. Altri erano “semplicemente” ammalorati a causa del tempo. A Torre Maura e Tor Bella Monaca Ama ha sostituito 40 cassonetti per la raccolta stradale, un intervento atteso da tempo dagli abitanti del VI municipio. Nella periferia est della Capitale, infatti, il servizio di differenziata porta a porta non è ancora attivo per tutti i quadranti. Un problema non da poco visto che, come accaduto anche in passato, i cassonetti che si trovano lungo le strade vengono presi d’assalto anche da abitanti dei comuni limitrofi con tutte le conseguenze del caso. L’intervento di Ama, però, sembra non abbia soddisfatto pienamente chi amministra il municipio.

Mancata programmazione

Marco Guercioni, presidente della commissione ambiente del VI Municipio, ha inizialmente salutato con favore l’intervento di Ama. “Siamo contenti di questo – ha sottolineato Guercioni - anche perché la commissione ambiente che presiedo, nello scorso giugno, ha prodotto una risoluzione votata all'unanimità, con la quale si è chiesta la sostituzione dei cassonetti non più utilizzabili, che attualmente causano molte difficoltà ai nostri cittadini nel conferimento dei rifiuti, determinando così il fenomeno dell'abbandono a terra”. Per Guercioni, però, questa operazione sarebbe uno “spot per l’amministrazione capitolina” perché ad oggi “non è ancora stata prodotta una programmazione effettiva sul municipio”. Si sottolinea, insomma, come l’intervento sia avvenuto sull’onda delle iniziative dei volontari e degli abitanti della zona.

Intervento straordinario

Contattata da RomaToday, Ama spiega come si stia approntando, in questi giorni, un cronoprogramma per continuare con la sostituzione dei cassonetti stradali: “Il piano di posizionamento dei nuovi cassonetti, programmato da Ama d’intesa con Roma Capitale, prosegue come da cronoprogramma e sta interessando in questa fase l’XI e XII municipio. Per quanto riguarda il territorio del VI municipio – dice Ama - si è reso necessario un intervento straordinario per sostituire le batterie di cassonetti di via Giovan Battista Scozza e via dei Colombi (che si sta ultimando in questi giorni) in quanto gravemente vandalizzate e non più fruibili. L’attenzione di Ama per garantire il decoro in questo quadrante della città è massima e sono già in via di definizione i prossimi interventi”.