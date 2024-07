VI Municipio, i dipendenti denunciano pressioni e minacce dei consiglieri per mandare avanti i progetti

C’è tensione negli uffici di viale Duilio Cambellotti, nel VI Municipio delle Torri. Le questioni dei tanti progetti da portare avanti e la scarsità di personale sono state affrontate in un recente consiglio straordinario, al termine del quale l’assessore competente, Cristiano Bonelli, ha annunciato le sue dimissioni nel caso, entro settembre, non dovessero arrivare nuovi impiegati. Il clima, nella sede municipale, rimane però rovente. Il personale, sia pubblicamente che sui social, ha denunciato pressioni e minacce da parte dei consiglieri.

Pressioni nei confronti dei dipendenti municipali

Durante il consiglio straordinario dello scorso 20 giugno era emerso come fossero a rischio progetti per milioni di euro, l’erogazione dei servizi essenziali e il lavoro delle commissioni a causa della carenza di personale, problema che riguarda Roma Capitale e tutte le municipalità romane. In quell’occasione avevano parlato, anche alla presenza dell’assessore al Personale del Campidoglio, Andrea Catarci, funzionari incaricati di elevata qualificazione degli uffici. Tra questi, aveva preso la parola anche Paolo Marchetti, dell’ufficio sport e cultura: “Nonostante non ci sia più nessuno, l’ufficio è vuoto, devo anche subire le pressioni dei consiglieri” sui progetti da realizzare.

Nei giorni successivial consiglio Francesco Ambrosio, funzionario dell’ufficio manutenzione strade, ha pubblicato sui social delle accuse durissime nei confronti dei consiglieri municipali. L’impiegato, rispondendo ad un post del consigliere d’opposizione, Gianfranco Gasparutto, ha parlato di “colleghi consiglieri” che “vengono al secondo piano a minacciarci” con frasi come “attenti, ora non avete scuse, ci sono i soldi, lavorate!”. Domenica 30 giugno, poi, Ambrosio scriveva, sempre sui social, di avere “pronte le mie dimissioni” se qualcuno avesse preso provvedimenti per quanto scritto in precedenza.

Rapporto poco sereno

Contattato da RomaToday, Cristiano Bonelli, assessore al personale del VI Municipio, afferma come sia evidente che “c’è un clima poco sereno nell’ambiente di lavoro”. Soprattutto a causa della carenza di personale e delle pratiche si accumulano, nasce “una tensione che porta chiunque a evidenziare problemi comunque noti”. Secondo Bonelli, le pressioni “sono esclusivamente legate all’attività che si svolgono nei municipi. È normale, da parte dei consiglieri, chiedere informazioni sull’andamento dei progetti. Non c’è niente di illegittimo nell’andare negli uffici e chiedere” sottolinea Bonelli.

C’è chi, però, parla di minacce: “Non posso sapere cosa dicano i consiglieri negli uffici – sottolinea Bonelli – bisogna anche capire cosa significhi “esercitare pressioni”. Credo che sia anche sano che i consiglieri si interfaccino con gli impiegati per capire a che punto è, faccio un esempio, il rifacimento di un marciapiede. Oggi ci sono tanti soldi, stanziati per rimettere in piedi un territorio che è stato trascurato per decenni ma i nostri uffici non possono riuscire senza un aiuto ulteriore”.

“Quello che dice l’assessore è giusto ma l’indirizzo e il controllo non devono trasformarsi in pressione e controllo nei confronti dei dipendenti – dichiara, a RomaToday, il consigliere d’opposizione, Gianfranco Gasparutto - molti, soprattutto dell’ufficio tecnico, lavorano anche di notte per portare avanti i progetti. Sono loro ad essere innamorati del municipio. Lanciano il cuore oltre l’ostacolo, manca solo che dicano loro fin dove scagliarlo. Serve rispetto dei ruoli, tra politici e tecnici”.