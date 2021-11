Municipio VI, Franco scrive a Comune e Regione per chiedere incontro su Rocca Cencia

“Ho inviato una lettera per chiedere un incontro urgente al sindaco Gualtieri e al presidente della Regione Zingaretti. Dobbiamo parlare del futuro del polo impiantistico di Rocca Cencia”. È questo il primo atto da presidente del Municipio compiuto da Nicola Franco. Il minisindaco delle Torri ha chiesto, inoltre, i dati aggiornati sull’indagine epidemiologica del territorio.



Gli impianti Ama di Rocca Cencia, nervo scoperto del quadrante di Roma Est, sono stati un argomento cult dell’ultima campagna elettorale ma anche della precedente. Da anni si registrano i malumori degli abitanti del quartiere e delle zone limitrofe. Tante la battaglie portate avanti da comitati e associazioni che chiedono il superamento e la chiusura del Tmb di Rocca Cencia. “Il nostro territorio ha dato molto in termini di ambiente e salute pubblica, risultando il peggiore per incidenza tumorale, di quantità di discariche abusive e materiale tossico interrato, conosciuto per questo come la Terra dei Fuochi di Roma Est, senza contare i quotidiani miasmi che infestano i quartieri limitrofi” ha spiegato Franco.



Sul tavolo con Gualtieri e Zingaretti, Nicola Franco - come già anticipato a Roma Today - porterà la rabbia dei cittadini per il progetto di revamping: “Era un impegno che volevo concretizzare nei primi cento giorni, ho accelerato i tempi” ha aggiunto il minisindaco spiegando anche la richiesta all’assessore alla Sanità della Regione Lazio. “A lui e al Dirigente della Asl Roma 2, ho chiesto di avere i risultati aggiornati dell’indagine epidemiologica del nostro Municipio, suddivisa per fasce d’età e quartieri d’appartenenza. Tali dati sono fermi al 2013 e, in quanto tutore della salute dei nostri cittadini, ho l’obbligo di avere sul tavolo, in tempi rapidi, i dati aggiornati” ha concluso.