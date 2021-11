Municipio VI, Nicola Franco a Castelverde: "Voglio recuperare il rapporto tra cittadini e amministrazione"

Prima Colle del Sole poi Castelverde. Nicola Franco ha avviato la ‘stagione dell’ascolto’ perché “Voglio recuperare il rapporto tra cittadini e amministrazione. È necessario ripartire dall’ascolto per recuperare la loro fiducia” ha spiegato il minisindaco in vista dell’appuntamento con gli abitanti di Roma Est presso l’aula civica di via Pedicciano.

Nicola Franco - eletto al ballottaggio contro il M5s, rendendo il Sesto l'unico municipio di centrodestra a Roma - vuole stare tra i cittadini, almeno per ora. Il presidente del Sesto Municipio non intende, dunque, commettere gli stessi errori della precedente consiliatura – M5s – definita più volte dagli stessi cittadini “Lontana dai territori”. “Le ultime elezioni hanno segnato una sconfitta per la politica tutta, con il 70% d’astensionismo. Ho invitato tutta l’opposizione, non solo la maggioranza, a prendere parte alle riunioni con i Comitati e con le Associazioni, vero fulcro della vitalità dei nostri quartieri. Nell’aula civica di Castelverde incontreremo i rappresentanti del Comitato di Quartiere e delle altre realtà associative per avviare un percorso di programmazione”.

Nei giorni scorsi, il minisindaco ha incontrato anche i cittadini di Colle del Sole e dei territori confinanti con il polo impiantistico di Rocca Cencia. A seguito di quell’incontro, Franco ha inviato richiesta urgente di incontro al sindaco Roberto Gualtieri e al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. “Essere Presidente del Municipio con il più alto numero di record negativi della Capitale è un ruolo di grande responsabilità che sono onorato di poter ricoprire, ma questo non basta. Il primo obiettivo è recuperare il rapporto con i cittadini. Castelverde è la prima tappa di questo lungo percorso, dopo il quale seguiranno altri quartieri e in cui auspico la massima partecipazione di tutti, maggioranza e opposizione”.