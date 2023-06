Il VI Municipio vuole prendere in carico due aree verdi del territorio

Due aree verdi da prendere in carico per fare in modo che siano sempre fruibili per i cittadini. L’assessore all’ambiente del VI Municipio, Giovanni Raiola, ha presentato una direttiva di Giunta, che verrà approvata alla prima occasione utile, per chiedere al dipartimento ambiente di Roma Capitale la presa in carico del parco di via Cigola e una parte del parco di via Erice, più precisamente l’area giochi. Tra l’altro, ci sono già stati contatti tra Raiola e il dipartimento quindi, a meno di sorprese, la presa in carico ci sarà.

Le aree verdi

Occorre ricordare che le amministrazioni municipali possono prendere in carico aree verdi non superiori ai 20 mila metri quadrati. Il parco di via Cigola, a Tor Bella Monaca, rientra per poco in questi parametri, dato che si sviluppa su una superficie di 19 mila e 183 metri quadri. Qui, in passato l’ufficio tecnico del VI Municipio ha già stilato progetti ed eseguito la direzione dei lavori per interventi di riqualificazione e bonifica. Tra l’altro, sono in atto le procedure tecnico-amministrative di appalto per l’area ludica.

Nella direttiva si chiede anche la presa in carico di una porzione del parco di San Biagio Platani, più precisamente l’area “parco giochi” di via Erice di appena 6 mila metri quadrati, a Due Leoni. L’intenzione è quella di gestire questa parte del parco, realizzarci un’area fitness ed inaugurare l’area con un nuovo nome.

Fondi per la manutenzione

“In passato ci eravamo già confrontati con il direttore del dipartimento ambiente Fabio Mangani – racconta, a RomaToday, Giovanni Raiola, assessore all’ambiente del VI Municipio - in merito alla possibilità di presa in carico di queste aree verdi. Dal dipartimento c’è stata subito massima disponibilità ma serviva, comunque, un atto politiche per avviare, poi, le pratiche per il trasferimento”. Una volta che il passaggio di consegne sarà completo occorrerà, da parte di Roma Capitale, riaggiornare anche i fondi per la manutenzione. Il VI Municipio gestisce già circa 400 mila metri quadrati di verde: dovessero aumentare servirebbero, ovviamente, fondi aggiuntivi.

Bando aree verdi

Giovanni Raiola ha quindi annunciato, sempre a RomaToday, che è in dirittura d’arrivo anche il bando per le aree verdi. “Manca solo la firma degli uffici e poi è pronto – riprende l’assessore – tutti i parchi che abbiamo preso in carico rientreranno in questo bando per il servizio di custodia, apertura, chiusura e pulizia delle aree”.